Modna koszula damska z Pepco to hit wiosny 2023. Zakochasz się w tym kolorze i cenie. Tylko 40 zł

Promocje z nowej gazetki promocyjnej Pepco. Koszula damska to małe dzieło sztuki

Promocje w Pepco. Najnowsza gazetka promocyjna Pepco obfituje w wiele atrakcyjnych okazji cenowych. Znajdziesz w niej modele romantycznej bielizny na walentynki 2023. W promocji Pepco jest między innymi zmysłowy biustonosz damski w cenie 25 oraz pasujące do niego figi z podwyższonym stanem za 12 zł. Możesz również wybrać czarny biustonosz w cenie 10 zł. Dla osób, którym już marzy się wiosna Pepco przygotowało wyjątkową ofertę odzieży damskiej. Hitem tej kolekcji może okazać się przewiewna koszula damska w cenie 40 zł. Dostępna jest ona w szerokiej rozmiarówce - od 36 do 46 i wykonana w 100 proc. z wiskozy. Dzięki temu idealnie układa się na sylwetce i maskuje wszelkie niedoskonałości. Koszula damska z promocji Pepco jest modnym kolorze przygaszonego żółtego oraz posiada dekolt w literę "V", który bosko wyszczupla górną część sylwetki i podkreśla szyję. Ten modem rewelacyjnie sprawdzi się do casualowych stylizacji. Dobierz do niego ulubione spodnie, kapelusz oraz kurtkę typu ramoneska, a będziesz wygładzała wystrzałowo.

