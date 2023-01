Genialne zastosowanie kieliszka do wina! Tak go jeszcze nie używałaś, a powinnaś

Genialny patent na zastosowanie kieliszka do wina. Nie ma nic wspólnego z alkoholem

Świat TikToka pokazał nam, że ludzka wyobraźnia nie zna granic, a popularna platforma stała się kopalnią inspiracji. Tysiące osób dzielą się tam swoimi pomysłami na nietypowe wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku. Za każdym razem jesteśmy zaskoczeni, mimo że większa cześć tych "porad" bywa głupia i bezużyteczna, to czasem zdarzają się prawdziwe perełki. Tak jest w przypadku triku z kieliszkiem do wina. Okazuje się, że może on mieć zupełnie inne zastosowanie niż to, które wszyscy znamy. Jako jedna z pierwszym wymyśliła to tiktokerka @theroseperiod, która na krótkim filmiku pokazała, że kieliszkiem do wina... możemy pokroić ciasta. Jak to zrobić? Wystarczy, że odwrócisz kieliszek do góry nogami i włożysz w ciasto. Dzięki temu je ukroisz i masz od razy instagramowy deser w eleganckim kieliszku. Trik ten podbił media społecznościowe i tysiące osób zaczęło go kopiować. To nietypowe zastosowanie dla kieliszka do wina może być dobrym pomysłem na imprezową zabawę i zrobienie czegoś innego. Jak Ci się podoba ten trik?

