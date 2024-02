Modne i stylowe walentynki

Co będzie modne?

Walentynki to święto, które jedni kochają inni nienawidzą. Dla jednych jest ono dniem celebrowania miłości, drudzy uważają, że to komercjalizacja uczuć, a prawdziwa miłość nie potrzebuje sztucznego święta. Warto jednak w ten dzień pomyśleć o ukochanej lub ukochanym i przygotować nawet symboliczny upominek bądź randkę. Walentynki jak co roku obchodzimy 14 lutego, zatem na zaplanowanie czegoś specjalnego nie zostało już tak wiele czasu. W tym roku, z uwagi na pandemię na topie będzie randkowanie w domowym zaciszu.

Pod jednym dachem TK Maxx znajdziecie ciekawe prezenty dla ukochanej osoby, i to w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. A jeśli nie łatwo jest trafić w gust obdarowywanej osoby, polecamy karty upominkowe do TK Maxx, które nigdy nie tracą na ważności

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

