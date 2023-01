Modne torebki na nadchodzący sezon! Co będzie modne? Klasyka i kolory

Podczas tworzenia kolekcji nie mogło zabraknąć symboliki cyfr. Tym razem kolej na niezwykle magiczną dwunastkę, która spija nektar zarówno z jedynki, jak i dwójki, co w połączeniu zwiastuje odrodzenie oraz zapewnia idealną równowagę.

- Linia ’12 będzie dla naszych klientek wyjątkowym doznaniem. Zdeterminowana jedynka w akompaniamencie wrażliwej dwójki — liczba dwanaście jest zrównoważona i harmonijna, tak samo jak nasze podejście do całego procesu twórczego. Bazujemy na tym, co dobre i sprawdzone, jednak na bieżąco obserwujemy rynek modowy, co pozwala nam analizować zmiany, udoskonalać flagowe projekty oraz lansować kolejne trendy. Tym razem naszą inspiracją stał się perfekcyjny i urokliwie nonszalancki, paryski styl — komentują Ewa i Sylwia, właścicielki i projektantki marki Kulik.

Kolekcja ’12 nasycona jest brązem w unikatowym odcieniu gorzkiej czekolady i kasztanu oraz klasycznej, kamuflującej czerni. Znajdziemy w niej reinterpretacje znanych modeli. Bestsellerowa torebka typu kuferek Sugar Box pojawia się w powiększonej, bardziej pakownej wersji z odpinanym, krótkim paskiem do ręki. Phone Bag na telefon i drobiazgi oraz Mini Worek Bucket Bag stają się jeszcze piękniejsze, dzięki połyskującemu wykończeniu, który podkręca głębie koloru.

Na miłośniczki marki czeka również nie lada niespodzianka, ponieważ projektantki stworzyły zupełnie nowy model torebki. Można w nim zauważyć pewną grę kontrastów, które razem tworzą spektakularny efekt. Miękka forma o klasycznym kroju. Na tyle duża, że pomieści dużą ilość przedmiotów, a przy tym będzie prezentować się naprawdę lekko. Wykonana została ze skóry groszkowej przypominającej strukturę skóry słonia. Dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: orzechowym brązie oraz mocnej czerni.

Każdą torebkę można spersonalizować pod własne preferencje, jednak linia odkrywa kolejne karty w postaci ręcznie plecionych pasków w nowej wersji kolorystycznej oraz masywnych, wyrazistych łańcuchów, które dodają całości niepowtarzalnego charakteru. Każdy wybrany model może zatem zmieniać się jak kameleon — być idealną propozycją do pracy, by wieczorem odpowiednio ozdobiony mógł stać się absolutnym must have na wyjście.

Kulik działa w duchu zrównoważonego rozwoju oraz najwyższej jakości, co pozostaje niezmienne. Cała kolekcja oznaczona symboliczną dwunastką została stworzona z certyfikowanej, europejskiej skóry premium, pochodzącej z niewielkiej włoskiej garbarni. W końcu pragnienia ludzi mogą, a nawet powinny iść w parze z troską o środowisko naturalne, prawda?