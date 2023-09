Modne zegarki na jesień i zimę. Tam, gdzie luksus łączy się z elegancją i stylem

Szczęśliwi czasu nie liczą, ale noszą zegarki

Zegarek to nieodłączny atrybut wielu osób. Odpowiednio dobrany model dopełnia stylizację i podkreśla charakter noszącej go osoby. Dziś służy również jako praktyczny dodatek ułatwiający życie. Może odmierzać przebyte kilometry czy przypominać o ważnych spotkaniach. To najbardziej ponadczasowy dodatek, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania. W tym sezonie ogłaszamy wielki powrót klaski. Modne będą złote zegarki o uniwersalnym designie. Złoto przełamane czernią oraz ponadczasowe wzory tarcz. Marka GUESS Watches przedstawiła swoją tegoroczną kolekcję. To marzenie każdego zegarmistrza.

