Regeneracja włosów po lecie - 6 wskazówek, jak wzmocnić włosy i przywrócić im blask

1. Podetnij końcówki włosów

Włosy o postrzępionych i łamiących się końcach, nie wyglądają ładnie, dlatego powakacyjną regenerację warto zacząć od ich podcięcia. Pozbędziesz się zniszczonych końcówek i uchronisz włosy przed dalszym rozdwajaniem się.

Nawet jeśli zapuszczasz włosy, powinnaś je regularnie podcinać.

2. Stosuj peelingi do skóry głowy

Pielęgnacja skalpu jest równie ważna co dbałość o włosy! Skórę głowy charakteryzuje szybszy proces odnowy komórek, wyższa produkcja sebum, a mieszki włosowe są gęściej rozmieszczone niż na innych partiach ciała, co powoduje, że łatwo o naruszenie równowagi skóry. Systematyczne użycie peelingów pomoże jej osiągnąć balans, a co najważniejsze pozytywnie wpłynie na kondycję włosów.

Nie używaj peelingu do skóry głowy częściej niż raz w tygodniu! Zbyt częste i intensywne złuszczanie zaburzy proces odnowy naskórka i niekorzystnie wpłynie na mikrobiom skóry.

Enzymatyczny ryżowy peeling HairBoom Rice Rehab

Ten delikatnie działający peeling odblokowuje ujścia mieszków włosowych i nawilża skórę, poprawiając kondycję włosów oraz skalpu. Zawarty w nim niacynamid ogranicza przetłuszczanie, przedłużając świeżość włosów. W jego wegańska formuła zawiera ekstrakt z papai i kwas bursztynowy, a także wzmacniającą strukturę włosa fermentowaną wodę ryżową.

3. Mocne nawilżenie i odżywienie

Aby tchnąć życie w przesuszone letnim słońcem i morską wodą włosy postaw na kosmetyki o działaniu intensywnie nawilżającym i regenerującym. Skoncentruj się na odbudowie uszkodzeń struktury włosa oraz zabezpieczeniu pasm przed utratą nawilżenia i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Ultralekki, ryżowy szampon w piance do włosów FaceBoom HairBoom

Naturalna formuła szamponu w piance delikatnie oczyszcza, zmiękcza i wygładza włosy, nadając im objętości, sprawiając, że stają się lśniące i łatwe do rozczesywania. W wegańskiej recepturze kryje się 96% składników pochodzenia naturalnego, a wśród nich: fermentowana woda ryżowa, arginina i peptydy ryżowe.

Nie wylewaj szamponu bezpośrednio na skórę głowy - spień go w dłoniach i rozprowadź po skalpie.

Nie trzyj włosów ręcznikiem, a jedynie delikatnie odciśnij nadmiar wody w miękki ręcznik.

Po umyciu głowy sięgnij po regenerującą maskę lub odżywkę, najlepiej z tej samej serii, co zapewni komplementarność działania.

4. Korzystaj z olejów

Olejowanie to skuteczny sposób na zapewnienie włosom dawki cennych składników odżywczych oraz zabezpieczenie końcówek przed rozdwajaniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Jeśli twoje włosy nie są mocno zniszczone, nie zostawiaj oleju na całą noc na włosach. Wystarczy pół godziny, aby stały się gładkie, miękkie i sprężyste.

Nakładając olej zachowaj odstęp minimum 5 cm od nasady włosów, aby nie obciążać skóry głowy.

Olej nakładaj od góry do dołu, aby domknąć łuski włosa.

Przy bardzo zniszczonych włosach – nałóż olejek i pozostaw na całą noc na włosach, a rano dokładnie umyj je szamponem, usuwając resztki oleju z pasm.

Odżywczy olej z otrąb ryżowych do olejowania HairBoom Rice Rehab

Dzięki kompozycji oleju z otrąb ryżowych i fermentowanego oleju arganowego oraz witaminy E kosmetyk regeneruje i rewitalizuje włosy, wygładza oraz nadaje im blask. Jego formuła ułatwia spłukiwanie – może być stosowana na podkład lub bezpośrednio na suche lub wilgotne włosy.

