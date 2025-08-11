Modnie i wygodnie. Muślinowe ubrania w Lidlu

Katarzyna Kustra
2025-08-11 14:33

Latem szukamy słońca, lekkości i wygody, którą zapewniają dresowe fasony. Lidl oferuje kobiecą kolekcję z muślinu i modalu oraz męską kolekcję U.S. Grand Polo. Obie kolekcje są dostępne w sklepach i online od 11 sierpnia.

Miękkie, delikatne, przewiewne – muślin i modal w ofercie Lidl Polska

Niezależnie od tego, czy czeka nas leniwy dzień w domu, czy pełne wrażeń popołudnie na mieście, wybór odpowiedniej garderoby może być jednocześnie wygodny i modny. Ubrania z muślinu i modalu to połączenie komfortu z eleganckim wyglądem – lekkie, przewiewne tkaniny, które dopasowują się do rytmu dnia.

Już od poniedziałku, 11 sierpnia, na lidlowych półkach oraz na lidl.pl znajdziemy koszule damskie z bawełny muślinowej Esmara 25% taniej, za 29,99 zł1/szt. Lekka, przewiewna tkanina z 100% bawełny to idealny wybór na gorące dni – zapewnia komfort i naturalny styl. Do wyboru mamy trzy klasyczne kolory: róż, czerń i beż. Fanki monolooków nie mogą zapomnieć o spodniach z bawełny muślinowej Esmara (25% taniej, za 29,99 zł2/para; także online) – dostępne w kolorze czarnym oraz różowym. Za niecałe 60 zł możemy skompletować outfit, który sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na spotkanie z przyjaciółką, a także będzie świetnym sprzymierzeńcem podczas upałów!

W ofercie sieci pojawiły się również bluzy damskie z modalem Esmara (34,99 zł/szt.; także online) w trendującym pudrowym fiolecie, beżu czy szarości. Bluza posiada krótki rękaw, zatem świetnie wpisuje się w letnie wieczory, kiedy przyjemne ciepło zaczyna ustępować miejsca chłodniejszym podmuchom wiatru. W tych samych kolorach znajdziemy również szorty damskie z modalem Esmara (29,99 zł/para; także online).

Powyższe produkty wyróżniają się wyjątkową miękkością i rozciągliwością, dzięki czemu będą doskonałym wyborem na każdą okazję, zapewniając pełną swobodę ruchów. Co ważne, zostały wyprodukowane w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu, a to oznacza, że dbają nie tylko o naszą wygodę, ale i o środowisko. Na lidlowych półkach pojawią się także t-shirty damskie z modalem Esmara (19,99 zł/szt.; także online), które w połączeniu z legginsami damskimi Esmara (14,99 zł/para; także online), wykonanymi z wysokiej zawartości biobawełny, stworzą nam wygodny look.

Brytyjski streetwear na lidlowych półkach!

Londyn – ulice Kensington, Chelsea czy Mayfair – to miejsca, gdzie elegancja łączy się z miejskim luzem, a klasyczny styl spotyka się z nutą sportowej pasji. Kolekcja U.S. Grand Polo dla Esmara MEN czerpie z tej unikalnej atmosfery, łącząc w sobie brytyjską elegancję i sportową dynamikę polo. Nowa oferta w Lidl Polska to propozycja dla mężczyzn, którzy cenią wyrafinowany, ale i swobodny styl, idealny na miejskie spacery, spotkania towarzyskie czy sportowe aktywności.

Na lidlowych półkach oraz na lidl.pl znajdziemy koszulki polo męskie wykonane w 100% z bawełny U.S. Grand Polo dla Esmara MEN aż 40% taniej, w cenie 35,99 zł3/szt. Produkty są dostępne w kolorze granatowym, turkusowym lub białym. Dzięki tkaninie pique (wysokiej jakości materiałowi o charakterystycznym splocie), zyskują nie tylko stylowy wygląd, ale i trwałość. Na ciepłe dni idealnym wyborem będą też t-shirty męskie z bawełny U.S. Grand Polo dla Esmara MEN (24,99 zł/szt.), które w połączeniu z szortami cargo męskimi U.S. Grand Polo dla Esmara MEN (40% taniej, za 39,99 zł4/para), stworzą wygodny outfit na letnie wyjścia.

Natomiast na chłodniejsze dni, warto zaopatrzyć się w spodnie cargo męskie U.S. Grand Polo dla Esmara MEN 40% taniej, w cenie 59,99 zł5/para.

Sprawdź ofertę Lidl Polska i skompletuj swój letni outfit!

