Modny makijaż na jesień. Kolory i formuły, które warto znać

Świetlista i promienna cera to jeden z największych trendów w makijażu. Króluje on już od wielu sezonów. Ten rodzaj makijażu sprawdzi się u kobiet dojrzałych, skóra pełna blasku wygląda młodziej i zdrowiej.

Makijaż to nie tylko sposób na podkreślenie urody, ale także wyraz osobistej kreatywności i stylu. W tym świecie nowe trendy wyznacza naturalność, dbałość o skórę i indywidualny charakter. Tym samym makijaż "no makeup" stał się dominującym stylem, w którym lekkie krycie i delikatne wyrównanie kolorytu są kluczowe. Jednak, aby osiągnąć ten efekt, potrzebujemy odpowiedniego podkładu, który stanie się idealną bazą. Marka Smashbox wychodzi naprzeciw nowym trendom i łącząc pielęgnację z makijażem, prezentuje Always On Skin-Balancing Foundation.

Podkład ten jest innowacyjnym rozwiązaniem, które oferuje naturalne krycie o stopniowalnej intensywności, 16-godzinną trwałość i ochronę przed czynnikami środowiskowymi. To nie tylko podkład, to tajemnica promiennej i zdrowo wyglądającej skóry każdego dnia.

Yves Saint Laurent - All Hours Foundation

Odkryj nowy podkład All Hours, który oferuje 24h wysokiego krycia i utrwalenia dla świetlistego, matowego wykończenia, bez efektu maski. Jego formuła nowej generacji nasycona kwasem hialuronowym zapewnia 24 godziny komfortu i nawilżenia. Zawierając 77% składników pielęgnacyjnych, wzbogaconych o ekstrakty z jaśminu, All Hours poprawia jakość skóry, zapewniając promienną cerę.

MAC Studio Radiance Serum-PoweredTM Foundation

Przełomowy produkt zapewnia bardziej jędrną, gładszą i rozświetloną cerę. Na początku formuła ta była stosowana jako serum do pielęgnacji skóry, ale dzięki 39-letniemu doświadczeniu marki MAC w opracowywaniu niezwykle skutecznych podkładów, byliśmy w stanie stworzyć taki produkt, który zarówno gwarantuje nawilżenie na poziomie skóry jak i oczekiwany od kosmetyków M·A·C Studio efekt.

Jego moc ukryta jest w pielęgnacyjnej bazie, która w 80% zawiera 33 składniki pielęgnujące skórę, w tym zatrzymujący nawilżenie pod powierzchnią skóry 10% roztwór kwasu hialuronowego. W formule tej znajdziemy także koktajl wspaniałych dla cery superfoodów, takich jak olejki z jojoby i oliwek, które odżywają skórę, nadając jej zdrowy blask, a także witaminę E, chroniącą skórę przed zanieczyszczeniami środowiskowymi oraz niebieskim światłem. Teraz przygotuj się na komplementowanie Twojej skóry, a nie makijażu – 91% osób stwierdziło, że ich skóra zyskała zdecydowanie zdrowszy wygląd.

Zniewalaj spojrzeniem

Estée Lauder przedstawia - Turbo Lash High Powered Mascara i Revitalizing Night Serum for Lash + Brow

Turbo Lash High-Powered Mascara dodaje Twoim rzęsom objętości na długo pozwalając Ci szybko uzyskać superspektakularny efekt, jednocześnie odżywiając rzęsy i przywracając im zdrowie i gęstość. A gdy kurtyna wyzwań dnia opadnie Twoje rzęsy wypoczną i zregenerują się dzięki Turbo Lash Revitalizing Night Serum for Lash + Brow, które odżywia i wzmacnia rzęsy i brwi podczas snu dodając im w miarę regularnego stosowania objętości, wzmacniając i przywracając zdrowy wygląd.

Turbo Lash High-Powered Mascara to lekka formuła pogrubiająca i podkreślająca każdą pojedynczą rzęsę i dodająca jej objętości dzięki pluszowym wypełniaczom błyskawicznie zapewniającym efekt spektakularnej długości, objętości i wymiaru.

Nasycona kompleksem w 100% naturalnie pozyskiwanych olejków arganowego, z naparstnicy i marakui formuła chroni, ożywia i wzmacnia rzęsy dodając im w miarę regularnego stosowania gęstości i objętości. Dzięki trwałemu, gładkiemu wykończeniu, które nie zbryla się, nie ściera ani nie pozostawia smug mascara Turbo Lash zapewnia całodzienny efekt wydłużonych, podkręconych i pogrubionych w spektakularnym stopniu rzęs.

Nowy tusz do rzęs od marki Clinique

Natychmiastowo zwiększ objętość rzęs. Tusz do rzęs zwiększający objętość rzęs Clinique High Impact High-Fi™ wzmacnia rzęsy, natychmiast zwiększając ich objętość o 230%. Lekka żelowa formuła jest pełna drobnych, wymiarowych włókien, które osadzają się na rzęsach przy każdym przeciągnięciu, zwiększając ich objętość do maksimum. Ultra-intensywne pigmenty zapewniają super nasycony kolor i efekt już po jednej aplikacji. Innowacyjna szczoteczka High-Def Wave Brush ma faliste włosie, które rozczesuje i pokrywa każdą rzęsę, a także precyzyjną końcówkę, która z łatwością chwyta i definiuje małe kąciki rzęs. Odżywcza mieszanka olejków kokosowego, arganowego i moringa sprawia, że rzęsy stają się mocniejsze, bardziej miękkie i wyglądają zdrowiej. Formuła przetestowana przez okulistów jest bezpieczna dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe.

Piękne usta

Pomadka Bobby Brown Luxe Matte

Pomadka Luxe Matte zapewnia ustom komfort, nawilżenie i 10-godzinną trwałość, przy jednoczesnym wyrazistym wykończeniu. Jedwabiście miękka formuła gwarantuje maksymalne wygładzenie i sprawia, że usta są miękkie, odżywione i hipnotyzująco wydatne, a matowe pigmenty zapewniają bogaty kolor, który jest odporny na rozmazywanie, ścieranie i blaknięcie przez cały dzień. Pomadki zostały stworzone przez artystów w szerokiej gamie odcieni i komponują się idealnie z każdym odcieniem skóry.