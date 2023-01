Modny makijaż na karnawał! Dodaj szyku jak Włoszki! Kolory, formuły oraz trendy

Nie bez powodu Mediolan nazywany jest światową stolicą mody. Z tym miastem związanych jest wielu znanych projektantów. Tutaj odbywają się najsłynniejsze pokazy mody, a ulice pełne są zadbanych, stylowo ubranych mediolanek, o nieskazitelnym makijażu. To z Mediolanu właśnie pochodzi wiele największych marek odzieżowych i kosmetycznych.

Jedną z nich, od lat uwielbianą przez szykowne mieszkanki Mediolanu, jest KIKO MILANO (Milano to oczywiście oryginalna, włoska nazwa Mediolanu. Na Instagramie obserwuje ją ponad 5 milionów fanek i fanów! Kosmetyki KIKO MILANO dostępne są na tagomago.pl, stronie internetowej oficjalnego dystrybutora tej prestiżowej marki.

Barwy słonecznej Italii zaklęte w palecie cieni i błyszczykach do ust

KIKO MILANO oferuje najwyższej jakości, profesjonalne i w pełni bezpieczne kosmetyki do pielęgnacji skóry, twarzy i dłoni. Każdy produkt w portfolio firmy to owoc najnowszych odkryć naukowych w branży „beauty” oraz bieżących trendów w modzie.

Choć wszystkie produkty marki budzą uznanie, największym hitem są bez wątpienia kosmetyki do makijażu ust i oczu. Pomadki i błyszczyki do ust oraz cienie do powiek cechuje nie tylko fantastycznie lekka i wspaniale pozwalająca się rozprowadzać konsystencja, lecz... niesamowite wręcz, mega intensywne kolory. Barwy zainspirowane przepiękną naturą słonecznej, tętniącej życiem Italii. Intensywna czerwień dojrzewających w słońcu pomidorów, soczysty oranż słodkich pomarańczy, amarant pachnących kwiatów róży, lazur ciepłego morza i błękit bezchmurnego, włoskiego nieba – to właśnie kolory zaklęte w nowoczesnych kosmetykach KIKO MILANO.

Cudowne wspomnienie lata

Te nasycone latem barwy dodadzą blasku i urody każdej z nas. Jest ich cała gama – można wybierać w zależności od karnacji, kształtu twarzy, czy po prostu od humoru, jaki mamy danego dnia.

Przywodzą na myśl cudowne wspomnienia z wakacji, za którymi z początkiem jesieni, zaczynamy już tak bardzo tęsknić. Tymczasem KIKO MILANO z przyjemnością przypomina nam o radosnych, słonecznych dniach lata. Pozwala znowu poczuć się piękną, wypoczętą i na luzie.

„Bądź, kim chcesz być” (Be What You Want to Be) – głosi hasło marki. A zatem do dzieła drogie Panie, pora uwolnić marzenia, fantazje i... wspomnienia. Pomogą nam w tym:

Invisible Touch Face Fixing Powder

Matujący puder o działaniu utrwalającym, eliminuje efekt świecenia się skóry

Konsystencja pudru zapewnia delikatną, przezroczystą powłokę o matowym wykończeniu, dając efekt drugiej skóry, bez ryzyka wysuszenia. Na twarzy pojawia się efekt wygładzenia cery, niemal jak po zastosowaniu filtra z Instagrama, czy po obróbce w Photoshopie. Skóra po aplikacji jest mega gładka i miękka w dotyku. Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów cery, zwłaszcza tłustej. Bardzo dobrze sprawdza się podczas szybkich poprawek makijażu w ciągu dnia. Ozdobą opakowania jest pokrywka w eleganckim, stalowoszarym kolorze z wygrawerowanym logo KK. Miękka gąbeczka umieszczona pod pokrywką gwarantuje łatwą i równą aplikację.

Unlimited Double Touch

Dwuetapowa pomadka w płynie, składa się z barwnej bazy i zmiękczającego błyszczyka z efektem do 12 godzin

Wzbogacona mieszanką polimerową płynna baza, po naniesieniu aplikatorem na usta, tworzy delikatną powłokę, która optymalnie do nich przylega i równo pokrywa je kolorem. Jest odporna na rozmazywanie i bardzo szybko schnie. Natomiast błyszczyk o działaniu zmiękczającym nadaje ustom świetliste i błyszczące wykończenie. Ta pomadka jest niezwykle trwała, odporna na oblizywanie, spożywanie pokarmów czy... pocałunki. Co najmniej przez 12 godzin nie wymaga żadnego poprawiania! Opakowanie wyposażone jest w dwa aplikatory – aplikator filcowy do bazy zapewnia wysoką precyzję podczas nakładania, a aplikator z włosia pozwala na nabranie odpowiedniej ilości błyszczyku. Jego design jest funkcjonalny, elegancki i łatwo rozpoznawalny dzięki monogramowi KK, umieszczonemu na środku metalowego uchwytu.

Green Me Eyeshadow Palette

Paleta 9 cieni o różnych wykończeniach: matowych, perłowych i metalicznych

Paleta prasowanych cieni jest idealna do tworzenia wyszukanego makijażu oczu, zarówno naturalnego na dzień, jak i intensywnego na wieczór. Ekologiczna formuła tych wegańskich cieni, złożona w 93% ze składników otrzymanych z surowców pochodzenia naturalnego, została wzbogacona o organiczny olejek arganowy, olej z nasion bawełny i olej z awokado, a ich konsystencja łatwo się rozprowadza i rozciera, idealnie przylegając do skóry. Dzięki wbudowanemu praktycznemu lusterku, paleta jest idealna do szybkich poprawek, również poza domem.

3d Hydra Lipgloss

Zmiękczający błyszczyk do ust z efektem 3D

To błyszczyk gwarantujący niezwykle lśniący efekt. Jego miękka i zmysłowa konsystencja stapia się z ustami, sprawiając, że zyskują one gładki i promienny wygląd. Nowoczesne opakowanie jest zwieńczone metalizowaną zakrętką z logo KK wygrawerowanym z boku, a miękki, filcowy aplikator został zaprojektowany tak, aby wydobyć walory produktu i z wyjątkową precyzją podkreślić usta. Błyszczyk dostępny jest w 30 zaskakujących odcieniach i różnych wykończeniach: przezroczystym, o wysokiej zawartości pigmentów, błyszczącym oraz perłowym.

