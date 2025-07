Modny makijaż na lato z ulubioną perfumerią Polek i Polaków. Wybraliśmy top 4 produkty, które musisz znać!

Lato to czas, kiedy makijaż nabiera lekkości i świeżości. Nowości kosmetyczne na ten sezon skupiają się na promiennej cerze, podkreślonych ustach i subtelnie rozświetlonych oczach. Królują lekkie formuły podkładów i kremów BB, które nie obciążają skóry w upalne dni, a jednocześnie wyrównują jej koloryt i dodają naturalnego blasku. Palety cieni do powiek zaskakują feerią barw inspirowanych letnimi pejzażami – od słonecznych żółci i błękitu nieba po soczyste róże i koralowe odcienie zachodzącego słońca. Nie zapominajmy o rozświetlaczach, które aplikowane na kości policzkowe, łuk kupidyna czy łuk brwiowy, pięknie odbijają światło, nadając skórze zdrowy i wypoczęty wygląd.

Wśród letnich trendów makijażowych nie brakuje również nowości do ust. Lekkie pomadki o satynowym lub półmatowym wykończeniu w odcieniach nude, brzoskwiniowym czy malinowym to must-have tego sezonu. Dla miłośniczek intensywniejszych kolorów idealne będą nawilżające pomadki w odważnych tonacjach fuksji, koralu czy soczystej czerwieni. Warto również zwrócić uwagę na błyszczyki, które powracają do łask, dodając ustom objętości i apetycznego połysku. Nowoczesne formuły nie kleją się i zapewniają komfort noszenia nawet w najgorętsze dni.

Jeśli szukasz inspiracji na swój letni makijażowy look, prawdziwą skarbnicą pomysłów jest Sephora. Znajdziesz tam najnowsze kolekcje renomowanych marek, jak również ciekawe propozycje od mniej znanych producentów. Bogaty asortyment produktów pozwoli Ci skompletować idealny zestaw kosmetyków na lato, dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Od lekkich podkładów i rozświetlaczy po kolorowe cienie do powiek i trwałe pomadki – Sephora oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć modny i promienny letni makijaż.

Specjalnie dla Was wybraliśmy 4 makijażowe nowości z Sephory, które naszym zdaniem podbiją rynek!

NATASHA DENONA HY-SCULPT Liquid Bronzer - Serum brązujące w płynie

Po trzech latach przygotowań Natasha z radością prezentuje bronzer w płynie HY-BRID Liquid Bronzer. To jedyna w swoim rodzaju emulsja umieszczona w eleganckiej buteleczce z matowego szkła z pompką, która umożliwia dozowanie odpowiedniej ilości produktu na jedno zastosowanie. Unikalna, mocno napigmentowana formuła jest niesamowicie przyjemna w dotyku i umożliwia równomierne rozprowadzanie, co pozwala na nieskazitelną aplikację i pozostawia skórę wypełnioną, gładką i ocieploną naturalnym blaskiem.

SEPHORA COLLECTION Colorful Luminizer - Puder rozświetlający do twarzy

Perłowe drobinki są zawieszone w bezbarwnej żelowo-pudrowej, która eksponuje cały ich blask. Hybrydowa konsystencja łączy intensywność płynnego rozświetlacza z lekkością pudru rozświetlającego i tworzy promienne wykończenie bez efektu ciężkiej maski. Rozświetlacz jest dostępny w 4 promiennych kolorach złota, różu i brązu, które błyskawicznie podkreślają wszystkie rodzaje karnacji czystym, opalizującym kolorem.

SUMMER FRIDAYS Blush Butter Balm - Kremowy róż do policzków

Ten kremowy róż wzbogacony w składniki pielęgnacyjne idealnie stapia się ze skórą, nadając jej subtelny, promienny kolor.

CHARLOTTE TILBURY Luxury Palette Exagger-Eyes - Paleta 4 cieni do powiek

Bigger Brighter Eyes, Exagger-Eyes, to paleta cieni do powiek w 4 odcieniach: kremowa kość słoniowa, złoty róż, czerwono-brązowy i przezroczysty połysk, aby optycznie powiększyć oczy i dodać im blasku. Zainspirowane filtrami mediów społecznościowych, które sprawiają, że oczy wyglądają na większe i bardziej promienne!

Letnia zabawy Sephory!

Tego lata Sephora zaprasza do udziału w wyjątkowej, digitalowej przygodzie, w formie aplikacji PVA, która zachwyci fanów beauty, nowych technologii i… nagród!

Wystarczy, że założysz konto w programie lojalnościowym Sephora Unlimited i dołączysz do gry - na stronie www.sephoratreasurehunt.pl lub skanując QR kod.

Co czeka na graczy?

Tajemnicza wyspa, pełna niespodzianek i zadanie odnalezienia eliksiru blasku

Przez 9 tygodni możesz brać udział w ponad 120 grach i misjach – za ich wykonanie zdobywasz diamenty, które zwiększają Twoje szanse na wygraną.

Ponad 50 000 nagród do zdobycia, w tym:

Codziennie ponad 100 nagród Instant Win – produkty Sephora Collection, karty podarunkowe, doładowania punktów w programie Unlimited. Co tydzień ponad 5 000 nagród – za każdym razem inny zestaw! Do wygrania: kultowe produkty marek na wyłączność w Sephora, wyjątkowe gadżety, zabiegi beauty w perfumeriach oraz prezenty od najgorętszych marek sezonu, takich jak Muscat, Carpatree, Berries, She is Sunday, Many Mornings, The Odder Side, MAKO czy Slowhop. Tygodniowe Hot Dropy i Mystery Letters – limitowane zestawy kosmetyczne, bilety na koncerty i festiwale (np. Yello Festival, koncerty w Strefa57, vouchery eBilet).