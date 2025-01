Modny makijaż na studniówkę. Na te trendy warto uważać!

HAVE A G DAY — to obietnica lepszego dnia. Debiutująca polska marka suplementów diety zmienia sposób myślenia o self-care

Makijaż na studniówkę 2025

Nastolatki powinny przede wszystkim wybierać kosmetyki dostosowane do ich wieku i stawiać na delikatny makijaż. Pełen make-up z podkładem, korektorem pod oczy i mocnym konturowaniem raczej nie jest dobrym pomysłem. Nie znaczy to jednak, że nastolatki nie mogą się malować. Jakie kosmetyki będą najlepsze dla młodej cery? Przede wszystkim wybieraj kosmetyki o lekkiej konsystencji, zrezygnuj z ciężkich podkładów i na rzecz kremów BB lub CC. Rewelacyjnie wyrównają one koloryt skóry i zniwelują przebarwienia. Młoda skóra często boryka się z trądzikiem i zmianami hormonalnymi dlatego też ciężkie kosmetyki mogą jedynie pogłębić ten problem. W makijażu oczu postaw na świetliste i jasne kolory. Zrezygnuj z ciemnych i przytłaczających cieni. Pamiętaj, by stosować techniki, które optycznie powiększą i otworzą oczy. Dobrym rozwiązaniem jest aplikacja niewielkiej ilości rozświetlacza w wewnętrznym kącika oka.

Rok 2025 będzie obfitował w skrajności. Z jednej strony w modzie będą beże i brązy. Wszystko za sprawą koloru roku 2025 Instytutu Panton.W 2025 roku królować będzie klasyka, a kolorem na nadchodzące 12 miesięcy wybrano Mocha Mousse. To nieco karmelowy brąz z nutą ciemnych odcieni czekolady. "Na rok 2025 Pantone Color Institute wybrał Pantone 17-1230 Mocha Mousse, rozgrzewający, brązowy odcień nasycony bogactwem. Pielęgnuje nas dzięki sugestii smakowitych właściwości czekolady i kawy, odpowiadając na nasze pragnienie komfortu". Nie znaczy to jednak, że na oczach zabraknie szaleństwa. Makijażyści przekonują, że hitem 2025 okażą się również metaliczne i opalizujące cienie do powiek.

Smokey eyes to absolutnie ponadczasowa klasyka. To makijaż, który pasuje praktycznie każdemu rodzajowi urody i mało kto nie wygląda w nim dobrze. Co ważne, smokey eyes to przede wszystkim technika aplikowania cieni, tradycyjny makijaż tego rodzaju opiera się na neutralnych kolorach (brązy i szarości) jednak można go wykonać w jakich tylko chcemy odcieniach

Jak wykonać smokey eyes? Krok po krok

Zaaplikuj korektor bądź bazę pod cienie na cała powierzchnię skóry oka. Dzięki temu nałożone cienie lepiej się będą rozcierały oraz makijaż utrzyma się dłużej.

Nałóż lśniący, jasny cień w wewnętrznym kąciku oka i rozetrzyj go w zagłębieniu. Uważaj, by produkt nie przedostał się na ruchomą część powieki. Jasnym, matowym cieniem pomaluj górną część powieki aż do łuku brwiowego.

Wybierając coraz ciemniejsze kolory cieni (zaczynaj od najjaśniejszego do najciemniejszego) puchatym pędzelkiem delikatnie zaznaczaj załamanie powieki. Na sam koniec użyj najciemniejszego koloru - może być czarny albo kredka do oczu. Pamiętaj, by wszystkie rozetrzeć, by kolory przenikały między sobą. Ciemny cień zaaplikuj również w zewnętrznej części dolnej powieki.

Wybierz cień główny i zaaplikuj go na ruchomej powiece. Wybierz do tego zbity pędzelek, aby uzyskać bardziej intensywny kolor może wklepywać produkt w powiekę bez jego rozcierania. Tego samego koloru użyj na dolnej powiece.

Smokey eyes gotowe, pamiętaj by dobrze wytuszować rzęsy. Taki makijaż potrzebuje właściwej oprawy. Jeżeli chcesz możesz zaaplikować również eyeliner, całość zyska wtedy jeszcze bardziej dramatycznego wykończenia.

Kosmetyki do studniówkowego makijażu

BEST SKIN EVER Sephora Collection

Produkt ten daje natychmiastowy efekt ultra naturalnej i nieskazitelnej cery. Jego formuła zapewnia efekt drugiej skóry i pozwala budować krycie, umożliwia ujednolicenie i wygładzenie skóry oraz zamaskowanie jej niedoskonałości. Skład nowego podkładu wzbogacony jest ekstraktem z alg o działaniu ochronnym i kwasem hialuronowy naturalnego pochodzenia. Dzięki temu przez cały dzień nawilża skórę i działa jak tarcza przeciwko szkodliwym czynnikom zewnętrznym - takim jak niebieskie światło czy zanieczyszczenia powietrza. Jest on również wegański, z jego flakon składa się w 30 proc. ze szkła z recyklingu. Każda kobieta wie jak trudne bywa dobranie właściwego koloru podkładu. BEST SKIN EVER Sephora Collection dostępny jest aż w 48 odcieniach pasujących do każdej karnacji. Gama kolorystyczna podkładów zawiera „podcienie” pigmentacyjne, a odpowiednie oznaczenie pomaga odnaleźć dominant pigmentów: Y (pigmenty żółte), R (pigmenty różowe) oraz N (pigmenty neutralne)

i Autor: Materiały prasowe

Mighty Fine Brow Pen od marki Benefit Cosmetics

Mighty Fine Brow Pen od marki Benefit to precyzyjny pisak do brwi z potrójną końcówką o grubości 0,1 mm. Dokładnie i szybko wypełnia brwi, naśladując wygląd naturalnych włosków, zapewniając pełny, wyrazisty look, który utrzymuje się przez wiele godzin. Zaufaj twórcom największych bestsellerów do brwi!

Długotrwały

Wyrazisty kolor

Wodoodporny

Odporny na pot

Odporny na rozmazywanie

Odporny na przenoszenie

i Autor: materiały prasowe Benefit

SEPHORA COLLECTION Paletka do makijażu cery Colorful - Paletka all-in-one

Paleta Colorful Face SEPHORA COLLECTION jest paletą wielofunkcyjną do makijażu cery. Zawiera 4 podstawowe produkty do makijażu, aby z łatwością uzyskać jednolitą i promienną cerę. OCIEPL swoją twarz, stosując puder brązujący i nadaj KOLORU kościom policzkowym stosując róż dostępny w odcieniu chłodnym i ciepłym. ROZŚWIETL cerę i wykończ makijaż rozświetlaczem, aby uzyskać intensywnie promienny efekt.

i Autor: materiały prasowe Sephora

NYX Professional Makeup Buttermelt Blush

Czy chcesz pobawić się kolorami? Mieszać i nakładać warstwy? Róż w pudrze NYX Professional Makeup Buttermelt Blush ślizga się po skórze jak roztopione masło po świeżej kromce chleba – zawiera bowiem aż 3 rodzaje maseł roślinnych. Wystarczy kilka muśnięć pędzla i już będziesz gotowa, by podbić świat. Twoje policzki zyskają zdrowy kolor, a ich promienny wygląd utrzyma się przez cały dzień.

i Autor: materiały prasowe NYX

Rozświetlacz Armani beauty - luminous silk

Nowość z gamy luminous silk to formuła, w której niacynamid, kofeinę i glicerynę połączono z unikalną mieszanką ekskluzywnych białych mikroperełek zapewniających błyszczącą półprzezroczystość z barwionymi mikroperełkami dającymi efekt perłowego blasku. Technologia luminous silk acqua highlighter została zatem opracowana z myślą o podwójnych korzyściach przy każdym użyciu. Jej wodnista konsystencja rozpływa się na skórze, a następnie nadaje warstwę gładkiego połysku nie naruszając przy tym nałożonego wcześniej makijażu. Wielowymiarowy blask 3D pozwala modelować twarz światłem, a jednocześnie daje naturalny efekt rozświetlonej skóry.

i Autor: materiał prasowy Armani

Tusz do rzęs Lancôme - LASH IDÔLE

Charakterystyczna, wygięta w łuk elastomerowa szczoteczka unosi i wachluje rzęsy, dając efekt otwartego oka, a jej 360 mikrowłókien chwyta każdą rzęsę od nasady aż po końce. Lekka, żelowo-emulsyjna formuła nie obciąża rzęs, pozostawiając je miękkie jak piórko, nie łuszczą się i nie rozmazują aż do 24 godzin. Tusz do rzęs, który pozwala celować wyżej i dalej.