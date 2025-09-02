morningshed: TikTokowy trend vs filozofia synergii Sesderma

KRYTYCZNE SPOJRZENIE EKSPERTÓW

Specjaliści zwracają uwagę, że wiele z elementów „morningshed” jest co najmniej dyskusyjnych:

Taping twarzy – naklejanie taśm, by unieruchomić mięśnie mimiczne nie zatrzyma naturalnego procesu starzenia wynikającego m.in. z utraty kolagenu i zmian w strukturze skóry. Może natomiast prowadzić do podrażnień i naruszenia bariery hydrolipidowej.

Plasterki na usta, które mają wymuszać oddychanie przez nos, bywają niebezpieczne – niosą za sobą ryzyko niedotlenienia i problemów zdrowotnych.

Jednorazowe maski kolagenowe przyciągają uwagę efektowną formą, lecz brak dowodów, że powierzchniowo aplikowany kolagen odbudowuje struktury skóry. Dodatkowo stanowią obciążenie dla środowiska.

To sprawia, że „morningshed” staje się bardziej widowiskiem niż świadomą troską o skórę.

SYNERGIA ZAMIAST PRZESADY – PODEJŚCIE SESDERMA

Filozofia dermokosmetycznej marki Sesderma również zachęca do stosowania wielu produktów, ale z zupełnie innego powodu. Kluczem jest synergia działania. Formuły dermokosmetyków opracowane przez ekspertów w laboratoriach Sesderma wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Dzięki wykorzystaniu nanotechnologii składniki aktywne docierają do głębszych warstw skóry, co pozwala łączyć różne preparaty bez ryzyka podrażnień czy nadmiernego obciążenia. W praktyce oznacza to, że po konsultacji z ekspertem można zbudować plan pielęgnacji dostosowany do indywidualnych potrzeb, w którym np. serum z witaminą C rozświetla i chroni przed wolnymi rodnikami, retinol stymuluje odnowę komórkową, kwas azelainowy rozjaśnia i reguluje sebum, a peptydy i czynniki wzrostu wspierają regenerację i odbudowę.

Monika Skrzyp-Zator, kosmetolog i ekspertka Sesderma tłumaczy, jak robić to mądrze i z korzyścią dla skóry: Witamina C, retinoidy i kwas azelainowy z powodzeniem mogą być łączone ze sobą w pielęgnacji zarówno w jednym produkcie, jak i w osobnych kremach. Składniki dobieramy według indywidualnych potrzeb skóry.

Witamina C w duecie z retinoidami pomoże skórze odzyskać promienny i bardziej młodzieńczy wygląd, a przebarwienia staną się mniej widoczne. W przypadku skóry naczyniowej, trądzikowej czy przetłuszczającej się możemy sięgnąć zarówno po witaminę C, kwas azelainowy oraz odpowiednio dobrane retinoidy, które wspomogą procesy regeneracji, wzmocnią funkcje ochronne skóry i zadziałają przeciwzmarszczkowo. Połączenie kwasu azelainowego i retinoidów jest idealnym rozwiązaniem w przypadku pielęgnacji skóry trądzikowej i cery z przebarwieniami. Zarówno kwas azelainowy jak i retinoidy wpływają na proces melanogenezy, hamują syntezę tyrozynazy oraz przemieszczanie się zbyt dużej ilości pigmentu w wyższe warstwy skóry, co zapobiega powstawaniu przebarwień, a retinol przyspiesza proces keratynizacji, co wpływa na szybsze rozjaśnienie plam.

NAUKA ZAMIAST SPEKTAKLU

TikTokowy „morningshed” pokazuje, jak silnie popkultura wpływa na codzienne wybory. Jednak eksperci podkreślają, że widowiskowe eksperymenty nie zastąpią świadomej, opartej na wiedzy pielęgnacji. Sesderma pozwala wybrać alternatywę – możliwość stosowania wielu produktów tak, aby składniki działały w synergii i realnie wspierały skórę. To filozofia, w której liczy się skuteczność, bezpieczeństwo i długofalowe efekty, a nie przesada czy chwilowa moda.