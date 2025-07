Na dzień i na noc – duet od Made in Lab w rytmie lata

Jedno lato, dwa zapachy

Wyobraź sobie poranek, gdy budzi Cię słońce, a pierwszym wyczuwalnym akcentem dnia jest lekka świeżość białych kwiatów – subtelna obietnica swobody i letniej beztroski. Wraz z zachodem słońca klimat się zmienia. Pojawiają się głębsze, orientalne nuty, które podkreślają zmysłowość i nadają wieczorom niepowtarzalny charakter. Kompozycje Made in Lab płynnie dopasowują się do tego letniego rytmu – dyskretnie towarzyszą w porannej kawie z przyjaciółmi, spontanicznemu popołudniu w ulubionej kawiarni i wieczornych rozmowach przy blasku świec. Dzięki nim styl i komfort naturalnie się łączą, tworząc tło dla chwil, które pozostają w pamięci. Tego lata pozwól sobie na zapachy, które będzie z Tobą przez cały dzień – od pierwszych promieni światła po późne godziny wieczorne.

Popołudnie pachnące przyjaźnią

Made in Lab 57 – inspirowany My Way Armaniego – to zapach, który pachnie wolnością, lekkością i radością, tak jak letni dzień spędzony w dobrym towarzystwie. Kwiatowa kompozycja idealnie współgra z atmosferą beztroskich poranków i spontanicznych planów. Made in Lab 57 będzie Twoim nieodłącznym towarzyszem, gdy wybierasz się na śniadanie w ulubionej kawiarni lub organizujesz wspólne zakupy z przyjaciółką. Delikatne nuty jaśminu, kwiatu pomarańczy i wanilii tworzą aromat świeży, kobiecy i optymistyczny, który podkreśla Twoją naturalność i swobodę. Idealnie sprawdzi się podczas spaceru po mieście, popołudniowej kawy z deserem, czy wypadu na lokalny targ po świeże owoce i kwiaty. Ten subtelny zapach nie przytłacza, ale subtelnie otula. Dodaje Ci lekkości i energii, jednocześnie zostając w pamięci. Dzięki niemu każda zwykła chwila zyskuje wyjątkowy klimat, a Ty możesz po prostu cieszyć się letnim dniem – bez pośpiechu, w swoim własnym rytmie, od pierwszego łyku porannej kawy aż po złote promienie popołudniowego słońca.

Wieczór w stylu glamour

Gdy dzień powoli zamienia się w wieczór czas na coś bardziej zdecydowanego. Made in Lab 17 – inspirowany Good Girl Caroliny Herrery – to zapach, który przyciąga uwagę od pierwszej chwili, gdyż wita urokiem głębokim, zmysłowym, z charakterem. Przyciąga spojrzenia, intryguje i zostaje w pamięci na długo. Orientalne nuty jaśminu, kakao i drzewa sandałowego tworzą kompozycję, która doskonale odnajduje się w wieczornych sytuacjach – niezależnie od tego, czy wybierasz się na kolację z przyjaciółkami, koktajl w modnym barze, imprezę pod gołym niebem czy taneczną noc w klubie, która kończy się o wschodzie słońca. To także idealny wybór na randkę, który zostawia po sobie nieodparty ślad. Made in Lab 17 jest idealny, by narzucić lekką marynarkę, ulubioną sukienkę i ruszyć na miasto z przyjaciółkami albo zniknąć na długi wieczór z kimś wyjątkowym. To zapach dla kobiet, które nie boją się intensywności w swoim życiu i w perfumach. Gdy dzień się kończy, ten zapach staje się Twoim wieczornym znakiem rozpoznawczym – pewnym, eleganckim i niepowtarzalnym.

Niezależnie od tego, czy należysz do miłośniczek powolnych poranków przy kawie, czy wieczornych eskapad z przyjaciółmi, duet zapachów od Made in Lab pozwoli Ci stworzyć własny letni rytuał towarzyszący od świtu do zmierzchu. W końcu lato to idealna pora, by celebrować drobne przyjemności, a perfumy, które dodają energii rano i podkreślają Twój nastrój wieczorem, są jego nieodłączną częścią.

Made in Lab 57 i Made in Lab 17 to kompozycje idealne na długie, letnie dni. Dostępne są w poręcznej pojemności 100 ml, która zapewnia swobodę użytkowania przez cały sezon (i znacznie dłużej!). Oba zapachy zaskakują trwałością i jakością, a ich atrakcyjna cena pozwala zbudować kolekcję dopasowaną do nastroju, okazji i pory dnia – bez kompromisów. Perfumy dostępne są w sieci sklepów Biedronka, co czyni je nie tylko stylowym, ale i łatwo dostępnym wyborem na co dzień. A jeśli szukasz kolejnych inspiracji, sięgnij po inne bestsellery z oferty: kobiecy nr 10 inspirowany kultowym La Vie Est Belle czy męskie klasyki – 01, 05 i 120 – idealne na lato we dwoje lub jako prezent, który robi wrażenie.

Z Made in Lab z łatwością stworzysz zapachową garderobę na cały sezon. Wystarczy jeden krok, by wprowadzić do codzienności nutę luksusu w przystępnej formie i stworzyć aromatyczne wspomnienia, do których wraca się z nieskrywaną przyjemnością.