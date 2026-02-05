Na maksa podkręcone i wydłużone rzęsy! Z tym tuszem zapomnisz o zalotce

TWOJE RZĘSY WKRACZAJĄ DO GRY. THE BIG CURL RACE IS ON!

Wciąż szukasz sposobu na podkręcenie, które przetrwa każde wyzwanie? Doskonale to rozumiemy. Właśnie dlatego powstała Lash Idôle Curl Goddess. Bez kompromisów i opadających rzęs. Rozpoczynamy nową erę – erę boskiego, długotrwałego podkręcenia i zjawiskowej objętości.

ZAPOMNIJ O ZALOTCE. NAPRAWDĘ.

Lash Idôle Curl Goddess to jedyne narzędzie, jakiego będziesz potrzebować. Zapewnia do 150% efektu podkręcenia1 i do +800% objętości2. Innowacyjna formuła Fast-Setting Curl Complex działa jak błyskawiczna stylizacja – otula rzęsy, unosi je u samej nasady i utrwala efekt aż do 30 godzin3! Co najważniejsze, formuła nowej generacji nie tworzy grudek, nie osypuje się i nie obciąża rzęs aż do 24 godzin². Twoje rzęsy będą prezentować się nienagannie przez cały dzień i całą noc.

NIEZWYKŁE PODKRĘCENIE? TO ZASŁUGA INNOWACYJNEJ SZCZOTECZKI!

Przygotuj się na podkręcenie, jakiego jeszcze nie doświadczyłaś. Nowa szczoteczka, inspirowana profesjonalną okrągłą szczotką do modelowania włosów, całkowicie zmienia zasady gry. Jej wygięty o 40° kształt i specjalne mikro-zbiorniczki precyzyjnie rozczesują i unoszą rzęsy od nasady, docierając nawet do tych najkrótszych. Efekt? Każda rzęsa jest idealnie pokryta formułą i maksymalnie podkręcona. Całość zamknięta w eleganckim, różowo-złotym opakowaniu, które zachwyca designem i ergonomią.

i Autor: Lash Idôle Curl Goddess/ Materiały prasowe

IDZIEMY O KROK DALEJ: ODKRYJ KOLOR Z IDÔLE GODDESS DIMENSION!

Gdy już osiągnęłaś perfekcyjne podkręcenie, dodaj spojrzeniu głębi za pomocą koloru. Uzupełnij swój makijaż nowymi, pojedyńczymi cieniami do powiek: Idôle Goddess Dimension. Zainspiruj się naszą ambasadorką, Olivią Rodrigo, i muśnij powiekę odcieniem 09 – Stellar Light, by nadać spojrzeniu wyjątkowego blasku.

Te cienie do powiek charakteryzują się niezwykłą jakością. Kremowa, łatwa w aplikacji formuła gładko się rozprowadza i blenduje, zapewniając trwałość przez cały dzień bez rolowania się i osypywania. Wystarczy jedno pociągnięcie, by stworzyć wyrazisty makijaż.

W kolekcji znajdziesz 12 wyjątkowych odcieni – od klasycznych odcieni nude po elektryzujący fiolet i błękit – w 3 wykończeniach: matowym, satynowym i brokatowym.

Maty i satyny: Nasycone ultra-drobnymi pigmentami pozwalają na budowanie intensywności koloru.

Brokaty: Gwarantują maksymalną saturację koloru i wielowymiarowy blask, który przyciąga spojrzenia.

Oto pełna paleta gotowych do wyścigu odcieni:

01. Dawn Reflection – świetlista miedź o satynowym wykończeniu

02. Pink Moonrise – idealny, jasnoróżowy odcień nude o matowym wykończeniu

03. Astral Beige – naturalny, kakaowy mat

04. Moonlight Whisper – naturalny, morelowy mat

05. Meteor Smoke – głęboki, brązowy mat

06. Nude Dusk – świetlisty, blady beż o matowym wykończeniu

07. Midnight Eclipse – majestatyczny fiolet o satynowym wykończeniu

08. Cosmic Frost – gwieździste srebro o brokatowym wykończeniu

09. Stellar Light – promienny, brzoskwiniowy brokat – ulubiony odcień Olivii!

10. Celestial Spark – promienny, przygaszony róż o brokatowym wykończeniu

11. Sparkling Comet – głęboki brąz o brokatowym wykończeniu

12. Lunar Glow – olśniewający, jasnoniebieski brokat

FINISZ! CZAS NA DELIKATNY DEMAKIJAŻ Z INNOWACYJNYM PRODUKTEM: MASCARA MELTER!

Wygrałaś wyścig o najpiękniejsze spojrzenie, teraz pora na pielęgnacyjny rytuał. Poznaj Lancôme Mascara Melter – Twój nowy sposób na niezwykle delikatny i skuteczny demakijaż oczu.

Innowacyjna szczoteczka Lash Hugger posiada dwie strony: wyprofilowaną, by nanieść produkt i rozpuścić maskarę u nasady, oraz drugą, z gęstymi nano-włoskami, by precyzyjnie wyczesać formułę aż po same końce.

Formuła zawierająca aż 93% bazy pielęgnacyjnej, wzbogaconej olejkiem jojoba i skwalanem, skutecznie rozpuszcza nawet wodoodporną maskarę, jednocześnie odżywiając rzęsy. 91% kobiet potwierdza mniejszą łamliwość rzęs4. To połączenie demakijażu i zaawansowanej pielęgnacji.

Jak to działa? 4 proste kroki:

Krok 1: Nałóż produkt wyprofilowaną stroną szczoteczki u nasady rzęs, a następnie drugą stroną wyczesz je po końce.

Krok 2: Pozostaw produkt na 1 minutę dla łatwego i szybkiego usunięcia makijażu.

Krok 3: Delikatnie zetrzyj pozostałości wacikiem.

Krok 4: Oczyść szczoteczkę przed ponownym umieszczeniem jej w opakowaniu.

Wyścig dobiegł końca! Z produktami Lancôme wygrywasz w kategorii The Eye Game. Każdego dnia.