Na taką właśnie promocję w Rossmannie czekały Polki. Kultowy krem pod oczy za 4 zł. Wygładza zmarszczki niczym Photoshop. "Moje zmarszczki wygładziły się po 1 tygodniu"

Na taką promocję w Rossmannie czekały Polki. Kultowy krem pod oczy za 4 zł

To ostatni dzień promocji w Rossmannie i tym samym ostania szansa, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. W ofercie można znaleźć kremy, balsamy do ciała, czy perfumy. Z pewnością wiele kobiet ucieszy jedna z najgorętszych ofert promocyjnych w Rossmannie. Otóż znalazł się w niej kultowy krem pod oczy Ziaja Kozie Mleko. Teraz kosztuje jedynie 4,49 zł. Polki uwielbiają ten kosmetyk pielęgnujący delikatną skórę okolic oczu.

"Skóra po aplikacji jest nawilżona i wygląda zdrowiej""Mam bardzo wrażliwą skórę pod oczami, a ten produkt w ogóle nie nie uczula, niweluje uczucie ściągnięcia""Moje drobne zmarszczki "uśmiechu" wygładziły się już po tygodniu codziennego stosowania"

- piszą w opiniach o kremie pod oczy z Rossmann zachwycone nim kobiety.

Krem pod oczy z Rossmanna wygładza zmarszczki niczym Photoshop

Krem pod oczy Ziaja jest dostępny w stałej ofercie drogerii Rossmann. Ten kultowy już kosmetyk jest nie tylko tani, ale przede wszystkim skuteczny. Jest on szczególnie polecany do cery suchej ze skłonnością do zmarszczek. Krem pod oczy zawiera kompleks składników koziego mleka, dzięki czemu stymuluje syntezę kolagenu i elastyny aktywuje odnowę skóry. Poprawia jej elastyczność, zapobiega wiotczeniu, wygładza zmarszczki i opóźnia procesy starzenia. Zawarta w jego składzie witamina A wygładza zmarszczki, ujędrnia i rozjaśnia przebarwienia. Z kolei D-panthenol skutecznie nawilża i intensywnie łagodzi podrażnienia. W efekcie skóra wokół oczu jest wyraźnie młodsza.

Krem pod oczy Ziaja w Rossmann za 4,49 zł

