Na taką współpracę czekał świat beauty. Dwaj giganci łączą siły

Symbioza piękna

Symbioza Piękna jest nie tylko metaforą piękna skóry, to także odkrywanie własnego piękna w codziennych rytuałach. Dlatego EISENBERG Paris x FOREO Sweden, przy współpracy z perfumerią Sephora zapraszają do poznania specjalnych duetów pielęgnacyjnych, wprowadzających nutkę luksusu i nowoczesnego piękna. Marki proponują zaawansowane zabiegi, w których kosmetyki EISENBERG Paris wpierane są działaniem najnowszych technologii urządzeń FOREO. Znalazły się tu produkty zarówno do twarzy, jak i ciała. Kolaborację promują dwa kultowe produkty marek: FOREO BEAR 2 eyes & lips oraz EISENBERG Paris The Eye Serum. To dynamiczne duo, dzięki połączeniu technologii mikroprądów i ultra skoncentrowanych składników odżywczych skutecznie poprawia kondycję skóry wokół oczu, redukując zmarszczki i nadając cerze niepowtarzalnego blasku.

Serum do zadań specjalnych – EISENBERG Paris The Eye Serum

To ultra skoncentrowane serum oferuje koktajl witamin, roślin i peptydów, zapewniając doskonałe działanie liftingujące, nawilżające, odblokowujące i niwelujące oznaki zmęczenia. Pomaga w korekcji opadających powiek i kurzych łapek, w redukcji sińców oraz poprawia mikrokrążenie. Delikatna, choć silna formuła żelowego serum walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry. Kontur oczu staje się napięty, wygładzony, odświeżony i odmłodzony.

MISIEK z mikroprądami - FOREO BEAR 2 eyes & lips

Niewielkie, choć o olbrzymiej mocy, designerskie urządzenie od FOREO, które w mgnieniu oka pomoże odmłodzić spojrzenie. BEAR 2 eyes & lips dzięki ujędrniającej sile mikroprądów ćwiczy mięśnie wokół oczu i ust oraz stymuluje skórę nad nimi, wygładzając zmarszczki i drobne linie oraz rozjaśniając te delikatne okolice. Urządzenie zwiększa też produkcję kolagenu i elastyny, redukując zwiotczenie i zapadnięcie pod oczami i zapewniając nieinwazyjny lifting. Masaż T-Sonic™ poprawia mikrokrążenie, drenaż limfatyczny oraz zwiększa wchłanianie, a tym samym skuteczność ulubionych produktów do pielęgnacji skóry.

Zapraszamy do wejścia do ekskluzywnego świata EISENBERG Paris x FOREO Sweden i doświadczenia symbiozy piękna - połączenia francuskiego luksusu i szwedzkiej innowacyjności.

Tylko teraz od 15.02.2024 do 09.03.2024 w perfumeriach Sephora i na Sephora.pl przy zakupie dowolnego produktu EISENBERG Paris i dowolnego urządzenia FOREO, otrzymamy 25% zniżki oraz prezenty od obu marek!

i Autor: Materiały prasowe Eisenberg / Foreo

