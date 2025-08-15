Nago Sports - nowy rozdział marki, uszyty na korcie

- „Kolekcja inspirowana tenisem chodziła mi po głowie od bardzo dawna. Jako dziecko grałam w tenisa, ten sport ma też ważne miejsce w moim sercu ze względu na tatę, który grał całe życie” – wspomina Patrycja. To właśnie postać ojca - założyciela fundacji wspierającej młode talenty i organizatora Mistrzostw Polski Kobiet - stało się impulsem do stworzenia nowej linii NAGO.

Kluczowe było dobranie odpowiednich materiałów - przewiewnych, naturalnych i przyjemnych w dotyku. Patrycja szczególnie długo pracowała nad stworzeniem wymarzonej melanżowej dzianiny dresowej - szarej, z misiem od spodu i szorstką strukturą na zewnątrz, która nadaje projektom ponadczasowego charakteru. W palecie dominują odcienie granatu, kremu i szarości, z delikatnym akcentem zieleni.

W tenisowym zestawie znalazły się m.in. bluzy (kultowa oversize i krótka z suwakiem), szorty, t-shirty z lamówką, body, bikery, topy, swetry z organicznej bawełny, czapki z daszkiem i torby. Większość projektów, to, klasyczne, uniwersalne formy, które łatwo dopasować do różnych stylów i potrzeb - od nastolatki po dojrzałą kobietę. Na wielu modelach pojawia się subtelny haft NAGO SPORTS, zaprojektowany specjalnie z myślą o tej linii.

Choć każdy element przyciąga uwagę, to dopiero w zestawieniu ujawnia się wyjątkowość całej kolekcji. Sesja zdjęciowa również została przemyślana w najdrobniejszych detalach, a emocjonalny kontekst budują symboliczne akcenty: rakieta i piłki marki Wilson, przywołujące obrazy dziecięcych lat, rodzinna biżuteria oraz buty, które są wspomnieniem wspólnych wypraw w góry z mamą.

NAGO SPORTS to więcej niż ubrania. To historia o powrocie do korzeni, o potrzebie ruchu, wygody i dzielenia się tym, co naprawdę ważne. - „Retro sportowa elegancja” – tak w jednym zdaniu podsumowuje całość Patrycja.

Modelka: Liza Korol (New Chapter Management)

Fotograf: Borys Synak

Makijaż: Iza Kućmierowska

Stylizacje: Patrycja Jabłkowska

i Autor: materiały prasowe NAGO

i Autor: materiały prasowe NAGO

i Autor: materiały prasowe NAGO