Najczęściej kupowane perfumy przez Polki. Top 5 zapachów, które musisz znać. Pachną jaj obietnica lata i miłości

Najpiękniejsze perfumy na lato 2023. Te zapachy sprzedają się najczęściej

Perfumy to piękna i zmysłowa obietnica. Niektórzy są zdania, że nie ma nic piękniejszego od kobiety roztaczającej wokół się woń zapachów. Zmysł węchu jak żaden inny potrafi przywoływać wspomnienia i sprawia, że od razu czujemy się lepiej. Letnie perfumy to lekkie i kwiatowe kompozycje, które cudownie współgrają z naturą i rozkwitającymi łąkami oraz lasami. Sprawdź, po jakie perfumy Polki sięgają najczęściej. Top 5 zapachów bestsellerów z Sephory.

LOEWE - Aire Anthesis

Definiując i ujednolicając całą kalejdoskopową kolekcję zapachów inspirowanych naturą, LOEWE Anthesis to zapach oparty na labdanum, aromatycznym olejku pozyskiwanym z kwiatu róży skalnej, pochodzącej ze skalistych, wiejskich terenów Hiszpanii. Bursztynowa, drzewna i bogata, nuta ma surowy, pierwotny i nieustępliwy charakter. Posiada również nuty gruszki, piwonii, fiołka, cedru i drzewa sandałowego. Powietrze wokół nas jest spontaniczne, ożywcze i życiodajne. Loewe Aire Anthesis Eau de Parfum dla kobiet został zainspirowany świeżością i czystością powietrza i oczaruje Cię owocowymi, kwiatowymi i drzewnymi nutami. Kwiatowo-owocowy zapach z drzewną nutą został stworzony przez perfumiarza Núria Cruellesa i wprowadzony na rynek w 2023 roku.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Jimmy Cho - Rose Passion

Zapach otwiera się od nut wody kokosowej oraz ciepłego i egzotycznego bukietu kwiatów plumerii. Nuta serca łączy orchideę z intensywnością kwiatu jaśminu. Głębia zapachu to mleczne nuty drzewa sandałowego z egzotyczną wanilią nadają zapachowi intensywnej i długotrwałej energii. Zapach Jimmy Choo Rose Passion jest jak śmiała, czarująca i radosna kobieta. Dodatkowym atutem jest ozdobny flakonik w stylu glamour.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

La Perla Once Upon A Garden

La Perla Once Upon A Garden przenosi cię do idyllicznego lata, pełnego młodzieńczego entuzjazmu i oczekiwania na nadchodzące przygody. Otacza cię gorące nocne powietrze. Wonna kwiatowość groszku pachnącego skrywa twój sekret – niewinny pierwszy pocałunek. Delikatnie zrównoważony, trwały zapach, skrywa zmysłowość, która ukazuje się jedynie po zmierzchu. Rześka bryza wprowadza cię w piękno nocy. Świeżość zielonej mięty miesza się ze słodyczą aromatu mandarynki i różowego pieprzu, podkreślając kwiatowość liści maliny i groszku pachnącego w sercu tego zapachowego marzenia.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Salvatore Ferragamo - Signorina Libera

Ferragamo kontynuuje historię Signoriny z Signorina Libera: wibrująca i zaskakująca woda toaletowa zainspirowana niezależną i optymistyczną postawą współczesnej Signoriny. Signorina Libera to piżmowa, gourmand woda perfumowana, która stopniowo ujawnia się w akordach zaskakujących nut. Zapach otwierają jasne nuty gruszki i kalabryjskiej bergamotki połączone z aromatyczną świeżością Elemi. W sercu zapachu znajdują się akordy absolutu różanego i nektaru śliwkowego, po czym aromat zostaje wzmocniony nutami różowego cukru, drewna kaszmirowego i ambroksanu.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Fenty Beauty - Fenty

Głęboko intymny zapach, który jest złożony, wibrujący, surowy, pikantny i słodki jednocześnie. Magnolia, piżmo, mandarynka i bułgarska róża tworzą zmysłowy, ciepły kwiat. Wykończony nieoczekiwanymi akcentami wanilii, jagód, kokosa, geranium i paczuli, Fenty Eau de Parfum wyraża się w sposób wyjątkowy na każdej osobie noszącej ten jedyny w swoim rodzaju zapach, który jest całym sercem i czystą duszą.

i Autor: Materiały prasowe Sephora