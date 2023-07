Najgorętsza premiera roku i kultowy makijaż. Jak wykonać idealny „Barbie look”?

Długie, gęste i podkreślone rzęsy. Ta odżywka do rzęs zamieni Twoje spojrzenie w uwodzicielski wachlarz

Tonique Confort Lancôme

Lancôme Tonique Confort usuwa wszystkie zanieczyszczenia z delikatnością, której sucha cera potrzebuje, ofiarowując jej przy tym wzmocnienie i nawilżenie. Unikalna formuła wzbogacona ekstraktem z migdałów i słodkiego miodu pozostawia twarz z uczuciem czystej, miękkiej i wygładzonej skóry. Bogata formuła toniku do twarzy Tonique Confort zawiera połączenie miodu i ekstraktu ze słodkich migdałów, by po każdej aplikacji pozostawiać cerę optymalnie nawilżoną, gładką i odczuwalnie ujędrnioną.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Lancôme Hydra Zen

Czy wiesz, że zanieczyszczenia, suche powietrze, wiatr oraz życie w pośpiechu negatywnie wpływają na Twoją skórę? Szkodliwe czynniki zewnętrzne oraz stres sprawiają, że skóra szybciej się wysusza, jest bardziej podatna na podrażnienia oraz szybciej się starzeje. Aby skutecznie temu zapobiegać, stworzyliśmy wyjątkowy żelowy krem do twarzy Hydra Zen. Nawilżający krem do twarzy Hydra Zen to starannie opracowana kompozycja składników aktywnych, które dogłębnie pielęgnują skórę i wzmacniają jej barierę ochronną. Zawarte w kremie aminokwasy oraz kwas hialuronowy zapobiegają starzeniu się skóry oraz dogłębnie nawilżają skórę i zapobiegają jej wysuszaniu. Aloes, znany od wieków ze swych nadzwyczajnych właściwości, szybko łagodzi podrażnienia i pomaga wyrównać koloryt. Ekstrakt z róży wzmacnia skórę oraz chroni ją przed zanieczyszczeniami.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Lancôme Teint Idole Ultra Wear

Ta wyjątkowa, łatwa do rozcierania i świeża konsystencja pozostawia skórę idealnie gładką i z wyrównanym kolorytem. Skóra pozostaje idealnie skorygowana – bez żadnego retuszu. Formuła stworzona dla wszystkich odcieni skóry i każdego rodzaju skóry – nawet suchej i wrażliwej. Podkład Teint Idole Ultra Wear jest dostępny w wielu odcieniach, które pasują do 99% kobiecych karnacji.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Puder matujący Long Time No Shine Setting Powder Lancôme

To puder, który możesz aplikować na podkład Teint Idole Ultra Wear, by zredukować świecenie swojej cery. Lekka, niewyczuwalna na skórze formuła oferuje matowe wykończenie, a także poprawia efekt każdej stylizacji, nie tworząc białej warstwy i dodatkowego krycia. Cera pozostaje matowa i wolna od błyszczenia nawet po intensywnym wysiłku lub w wyjątkowo gorącym formacie. Puder Long Time No Shine Setting Powder dodatkowo wydłuża trwałość podkładu i pomaga utrzymać niezmieniony kolor nawet przez cały dzień.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Paletka cieni do powiek Hypnôse Palette Lancôme

O wyjątkowości paletki do oczu Hypnôse Palette stanowią nie tylko jej intensywne kolory, ale również delikatna i kremowa konsystencja. To dzięki niej te luksusowe cienie Lancôme są szczególnie łatwe w aplikacji. Charakteryzuje je również niezwykła trwałość – po nałożeniu na powiekę utrzymują się bez problemu nawet do 12 godzin, a Ty możesz mieć pewność, że Twój makijaż jest absolutnie perfekcyjny.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Róż do policzków Lancôme BLUSH SUBTIL

Mikronizowane pigmenty proszkowe i bardzo drobna, delikatna pudrowa konsystencja zapewniają idealne połączenie się ze skórą, gwarantując świeży wygląd i długotrwały efekt. Delikatna, miękka konsystencja każdego z róży zapewni łatwą aplikację. Nadaj nowy, promienny wygląd swojej skórze i ukryj oznaki zmęczenia, wybierając naturalne rozświetlenie lub pięknie podkreślając swoje policzki.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Błyszczyk do ust Lancôme L'Absolu Gloss

Dostępne są dwa wykończenia:

L'Absolu Gloss Cream z przyjemną, balsamiczną i mocno napigmentowaną bazą, aby nadać ustom subtelny połysk.

L'Absolu Gloss Sheer z nieklejącą się bazą wzbogaconą pigmentami i perłami, aby uzyskać półprzezroczysty kolor o intensywnym połysku 3D.

Od nude po głęboką czerwień, każdy błyszczący odcień uzależnia i sprawia, że Twoje usta są bardziej czarujące.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Zapach idealny dla Barbie

Lancôme La Vie Est Belle

Woda perfumowana Lancome La Vie Est Belle jest symbolem wolności i szczęścia, hołdem dla wszystkich uroków życia. Ten ekskluzywny zapach dla kobiet zaprojektowano tak, aby natychmiast wywoływał uśmiech na twarzy.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme