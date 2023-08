Najgorętsza premiera tej jesieni. Legendarne perfumy w nowym wydaniu. Ten zapach zostanie z Tobą na dłużej

Twoje włosy Ci za to podziękują. Dlaczego wart korzystać z suszarki do włosów?

Rok 2023 to bez wątpienia ważny moment w historii La vie est belle

W nowej kampanii, marka Lancôme po raz pierwszy postanowiła zaprezentować pluralistyczną wizję szczęścia. Pokazując kobiety, które wzajemnie się wspierają i inspirują, celebruje ideę siostrzeństwa, zjednoczenia oraz łączącą je więź. Muza zapachu, Julia Roberts zaprasza pozostałe ambasadorki marki do złożenia wspólnej deklaracji szczęścia. Dołączają do niej Amanda Seyfried, Isabella Rossellini, Lily Collins, Penelope Cruz i Zendaya Coleman a także 2 nowe gwiazdy: Aya Nakamura i HoYeon Jung. Wprowadzają zmianę estetyki, z dumą prezentując nowe podejście Lancôme do ikonicznej kompozycji zapachowej dla kobiet: La Vie est Belle. W ten oto sposób marka zainicjowała nową erę nieszablonowych kompozycji. W sierpniu tego roku do rodziny dołączy kolejna wersja La vie est belle.

Szczerze wierząc w to, że szczęście jest najprawdziwszym skarbem, Lancôme wprowadza do swojej oferty La vie est belle L’Extrait. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Owiany nimbem tajemniczości ekstrakt perfum mówi nam o tym, że każda chwila szczęścia jest niezwykle cenna. Każdą z nich powinniśmy doceniać, czerpać z niej tyle, ile się da i dzielić się nią z innymi. Zapach w luksusowym flakonie, będąc idealnym prezentem,stanowi zaproszenie do podążania złotą ścieżką i odkrycia nowej drogi do szczęścia

Skomponowany przez mistrzów perfumiarstwa - Anne Flipo i Dominique’a Ropiona, 2 kreatorów oryginalnej eau de parfum z 2012 roku, La vie est belle L’Extrait przeciera nowe szlaki. Wyrafinowana propozycja to pierwszy drzewny irys Lancôme. Zapach jest deklaracją luksusu wyrażoną przez każdy pojedynczy składnik formuły. To czyste szczęście w odcieniu złota, przetłumaczone na język zapachów.Wierny kwiatowo-gourmand naturze La vie est belle, L’Extraitstanowi reinterpretację kultowej eau de parfum. Dzięki zawartości najszlachetniejszych surowców z palety perfumiarzy, oferuje nadzwyczaj wyrafinowane i niezwykle zmysłowe doświadczenia. W nutach głowy, akord uświęconego kadzidła dodaje pikantny akcent świeżym, soczystym akordom bergamotki i czerwonych owoców.

W sercu kompozycji rozbrzmiewa pełna życia różana esencja, która delikatnie splata się z irysem. A po raz pierwszy zastosowany w La vie est belle akord oud zdobi kompozycję głęboką, bogatą i jakże tajemniczą drzewną nutą. Otulając skórę wibrującym woalem ciepła oraz zmysłowości, zniewala oraz natychmiast uzależnia sprawiając, że La vie est belle nabiera zupełnie nowej mocy.La vie est belle L’Extrait to wyszukany i dopracowany w najmniejszych detalach zapachowy obiekt pożądania. Stanowi zdecydowanie najbardziej skoncentrowany oraz najbardziej efektowny zapach w gamie.

“W L’Extrait zatrzymaliśmy charakterystyczne nuty La vie est belle, ale zintensyfikowaliśmy je drzewną sygnaturą o złożonych, przykuwających uwagę akcentach. Uzyskaliśmy w ten sposób enigmatyczną i nieprzeniknioną kompozycję.” - mówi Anne Flipo Mistrzyni perfumiarstwa, IFF.

