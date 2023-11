Najmodniejsze buty na zimę w gigantycznej promocji CCC. Obuwnicza perełka, która kojarzy się z latami 90-tymi. Cena jak marzenie

Wyprzedaże w CCC. Modne botki damskie za mniej niż 130 zł

Ruszyły sezonowe wyprzedaże, a wraz z nimi ciekawe obniżki cen na ubrania oraz buty. Tegoroczne promocje wystartowały już między innymi w sklepach CCC. Wśród setek przecenionych produktów znajdziesz wiele modnych modeli butów na nadchodzącą zimę. Hitem wyprzedaży CCC mogą okazać się klasyczne botki damskie od marki Jenny Fairy, które w trwającej promocji kosztują 127,99 zł. To bardzo klasyczny model który nigdy nie wyjdzie z mody. Botki Jenny Fairy z promocji CCC przewodzą na myśl kowbojki. Posiadają obcas na grupki słupki oraz efektownie wyciętą cholewkę. Botki typu kowbojki to bardzo uniwersalny model, która sprawi się do wielu stylizacji. W tym sezonie możesz je nosić zestawione z ulubionymi spodniami. Będą one wyglądały rewelacyjnie zarówno do spodni typu rurki, jak i do fasonów z szerokimi nogawkami. Tego rodzaju botki piękne prezentują się również noszone do zwiewnych sukienek oraz spódnic. Hitem tego sezonu jest rozkloszowana spódnica o długości midi lub maxi i właśnie botki typu kowbojki.

i Autor: Materiały prasowe CCC

