Najmodniejszy kolor na jesień 2023. Kobiety po 50-tce będą zachwycone. Elegancki, ponadczasowy i każda ma ubrania w tym kolorze w szafie

Najmodniejszy kolor na jesień 2023. To będzie hit dla kobiet po 50-tce

Tegoroczna jesień w modzie to będzie, gdy każda kobieta znajdzie coś dla siebie. W tym sezonie najwięksi projektanci robią wielki ukłon w stronę klasyki. Minimalizm oraz neutralne kolory - to właśnie będzie królować na ulicach. Najmodniejsze kolory na jesień 2023 to przede wszystkim czerń i biel. Czy może być coś bardziej uniwersalnego? Kobiety po 50-tce rewelacyjnie wyglądają w takich zestawieniach. Ubrania łączące klasyczne kolory zawsze są pełne klasy oraz elegancji.

Jak nosić czerń i biel?

Łącząc ze sobą te dwa kolory pamiętaj, by uniknąć wrażenie stroju galowego z podstawki lub przebrania więziennego. Hitem jesienią 2023 będą sukienki w biało-czarne pasy. Dobierz do nich duże, złote dodatki. Do takich zestawień świetnie będą również pasować kolorystyczne elementy w postaci dodatków. Postaw na neonowo żółtą torebkę lub buty w odcieniu fuksji. Pamiętaj, by góra stylizacji była zawsze nieco jaśniejsza oraz rozpromieniona. W ten sposób będziesz wyglądała młodziej, a zmarszczki będą mniej widoczne.

