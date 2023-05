Najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 50-tce na lato 2023. Eleganckie cięcia, które odmłodzą Twoją twarz. To hity od największych fryzjerów

Najpiękniejsze fryzury dla kobiet po 50-tce na lato 2023. Fryzjerskie bestsellery, które dodają elegancji i odejmują lat

Fryzury kobiet dojrzałych nie muszą być nudne. Warto czasem poeksperymentować i postawić na nowoczesne cięcie. Zwykła zmiana grzywki może zdziałać cuda i całkowicie zmienić twarz. Wystarczą sprawne ręce fryzjera, a ty możesz zyskać elegancką fryzurę, która odmłodzi Cię o kilka lat. Latem warto stawiać na krótkie cięcia, które idealnie sprawdzają się podczas upałów i nie wymagają czasochłonnej stylizacji. Jednym z ponadczasowych, fryzjerskich hitów jest oczywiście bob. To fryzura, która genialnie odmładza i łagodzi rysy twarzy. W tym sezonie modna jest wersja blunt bob, która dodaje uroku wszystkim paniom, niezależnie od wieku. Blunt bob to fryzura, w której ścina się wszystkie włosy równo, bez cieniowania. To świetna alternatywa dla posiadaczek cienkich włosów, dodaje objętości i sprawia optyczny efekt burzy loków. Hitem na lato 2023 może być także grzywka. Postaw na curtain bang z rozchodzącymi się na boki twarzy włosami lub na wersję z włosami opadającymi na jeden bok twarzy.

Modna koloryzacja dla kobiet po 50-tce na lato 2023

Kolor włosów także ma ogromne znaczenie. Jeżeli zależy Ci na efekcie odmłodzenia to postaw na jasne, dolistnie ciepłe odcienie. Dodaję one miękkości twarzy i wygładzają rysy. W tym sezonie modne są miodowe odcienie blondu oraz pasemka. Jeżeli nie boisz się eksperymentować to jednym z hitów lata 2023 będzie burgundowa koloryzacja.

Sprawdź, jakie fryzury dla kobiet po 50-tce będą modne latem 2023