Najpiękniejszy makijaż sylwestrowy 2023 dla kobiet w każdym wieku. Będziesz wyglądać jak gwiazda!

Najpiękniejszy makijaż sylwestrowy 2023

Sylwester to taka noc w roku, podczas której można zaszaleć nie tylko z kreacją. Uzupełnieniem każdej stylizacji będzie odpowiedni make up. Makijaż sylwestrowy 2023 przede wszystkim powinien być pełen blasku. W końcu to jedna z niewielu okazji w ciągu roku, gdzie możemy zapomnieć o stonowanych barwach na rzecz brokatu, intensywnych barw i wszechobecnego blasku. Kobieta tego wieczoru powinna lśnić! Niezwykle ważne jest także, aby make up był trwały i utrzymał się na naszej twarzy całą noc. W tym pomogą nam utrwalacze w sprayu, które możemy kupić niemal w każdej drogerii. Wybierając makijaż sylwestrowy, pamiętajmy również o tym, aby pasował do naszej urody oraz kreacji, którą zamierzamy tego wieczoru założyć. W makijażu sylwestrowym 2023 doskonale prezentować się będą wyraźne kreski, intensywne barwy i szampańskie brokaty, cyrkonie czy inne błyskotki. Jednak pamiętaj, aby nie przesadzić, a make up'em podkreślić swoją urodę.

W naszej galerii znajdziesz najpiękniejsze inspiracje z Instagrama popularnych makijażystek:

