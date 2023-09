Najszybszy, najlżejszy i najwygodniejszy but do pieszych wędrówek

Najmodniejsze spodnie tego sezonu w gigantycznej promocji Lidla. Kobiety po 40-tce pokochają ten fason za to, co robi on sylwetce. Za 90 zł szał ciał

KEEN Zionic to nowy, wyjątkowy model trekkingowego obuwia w ofercie amerykańskiej marki. Lekki, szybki i przeznaczony do pieszych wędrówek. Świetnie sprawdzi się zarówno na krótkich, jak i dłuższych trasach. Pozwala na swobodne przemierzanie różnorodnych dystansów, zapewniając ochronę stopy i zwiększając komfort chodzenia.

Co go wyróżnia? Przede wszystkim fakt, że został stworzony do intensywnych wędrówek, pozostając przy tym niesamowicie elastycznym. Nowa, gumowa podeszwa z doskonałą przyczepnością z łatwością przystosowuje się do wielu różnorodnych powierzchni. Wewnętrzna membrana buta jest plastyczna, doskonale współgra ze stopami w trakcie chodu, zachowując elastyczność i wspierając odpowiedni balans.

KEEN Zionic to wyjątkowe połączenie prędkości, stabilności i komfortu. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić dodatkową przestrzeń dla palców u stóp, z jednoczesnym naciskiem na odpowiednie ustawienie pięty w trakcie każdego kroku. Lekka wkładka wykonana z pianki pozwala utrzymać pełnowymiarową stabilizację. Bieżnik lower-pro zapewnia lepszy kontakt z podłożem, pozwalając tym samym na szybszą i pewniejszą wędrówkę. Jak zawsze w projektach marki KEEN, kluczowym elementem jest zrównoważona produkcja. Cholewka modelu Zionic wykonana jest w całości z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu.

Dzięki wodoodpornej, oddychającej membranie KEEN.DRY wewnątrz oraz wodoodpornej, wolnej od chemikaliów powłoce na zewnątrz stopy pozostają suche, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Technologia Eco Anti-Odor pozwala na niwelowanie nieprzyjemnych zapachów, bez użycia pestycydów.

Napędzaj swoją wędrówkę w najszybszych, najlżejszych i najbardziej oddychających butach terenowych. Niech każdy szlak będzie początkiem wspaniałej przygody.KEEN Zionic w wersji damskiej i męskiej jest dostępny na stronie www.keen.p

i Autor: Materiały prasowe KEEN

