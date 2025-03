i Autor: FreePik

Strefa beauty

Najważniejszy krok w Twojej pielęgnacji! Bez niego nie zadziała żaden krem

KLOO to polska marka, która w swoim asortymencie ma już kilka produktów: krem na dzień Healthy Glow, krem na noc Overnight Reset, serum Anti-ox oraz peeling lotion Radiance Booster. W tym roku do swojego portfolio dodała Cleansing Foam – oczyszczającą piankę do twarzy, której formuła wspiera naturalną barierę hydrolipidową skóry.