Największa bomba nawilżania dla Twojej skóry! Deszcz zamknięty w rozświetlającej formule

W dobie rosnącej świadomości na temat pielęgnacji skóry, serum nawilżające wyrosło na prawdziwego bohatera codziennej rutyny. Jest to skoncentrowany preparat, który ma za zadanie intensywnie nawodnić skórę, dostarczając jej niezbędnych składników głęboko i efektywnie. W przeciwieństwie do kremów nawilżających, które tworzą barierę ochronną na powierzchni skóry, serum działa od wewnątrz, penetrując jej głębsze warstwy.

Serum nawilżające, dzięki swojej lekkiej konsystencji, szybko się wchłania i nie obciąża skóry. Jest odpowiednie dla każdego typu cery – od suchej i odwodnionej, po tłustą i mieszaną, która również potrzebuje nawilżenia, by prawidłowo funkcjonować. Kilka kropli aplikowanych na oczyszczoną skórę rano i wieczorem, przed nałożeniem kremu, to prosty krok, który może znacząco odmienić wygląd i komfort Twojej skóry, czyniąc ją promienną, gładką i doskonale nawodnioną.

Nowość od marki Drunk Elephant

Amino Rain™ Glasswater Serum – Nawilżające serum do twarzy

Amino Rain™ to serum przeznaczone do skóry odwodnionej, opracowane na bazie unikalnego duetu 1% kwasu poliglutaminowego (lub sfermentowanego poliaminokwasu) i 0,5% dipalmitoilu hydroksyproliny, zapewniającego intensywne i długotrwałe nawilżenie.

Kompleks wodny Hiya Super Hydration wspomaga równowagę nawilżenia skóry, wzmacniając jej elastyczność i barierę ochronną.

System stymulacji światłem podkreśla blask cery, zapewniając efekt „glass skin”*.

Ukojona i nawilżona skóra staje się jaśniejsza natychmiast po zastosowaniu serum z kwasem poliglutaminowym, a z czasem, przy codziennym stosowaniu, efekt się utrwala.

Co robi?

Przywraca skórze komfort, nasycając ją wilgocią od wewnątrz, co skutkuje odczuwalną poprawą jędrności.

Budzi skórę do życia, otulając ją świeżością i nadając jej eteryczny blask, który z każdym dniem nabiera mocy.

Umacnia naturalne mechanizmy obronne skóry i zwiększa jej elastyczność, pozostawiając ją aksamitnie gładką i widocznie napiętą.

i Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

