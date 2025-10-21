Największa rewolucja w świecie beauty dzieje się na naszych oczach! Dlaczego światło LED zrewolucjonizowało rynek?

Światło, które leczy i upiększa

Panele LED wykorzystują terapię światłem LED (Light Emitting Diode), która polega na naświetlaniu skóry światłem o określonej długości fali. Każda barwa światła przenika skórę na różną głębokość i wywołuje specyficzne reakcje komórkowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych laserów, terapia LED jest nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna dla wszystkich typów skóry.

Jakie kolory, takie efekty?

Różne długości fal świetlnych odpowiadają różnym kolorom światła LED, a każdy z nich ma unikalne właściwości terapeutyczne:

Czerwone światło (620-700 nm): Jest jednym z najczęściej stosowanych w terapii LED. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co przyczynia się do redukcji drobnych linii i zmarszczek, poprawy jędrności i elastyczności skóry oraz przyspieszenia gojenia ran i blizn. Działa również przeciwzapalnie i poprawia krążenie krwi.

Niebieskie światło (400-495 nm): Wykazuje silne działanie antybakteryjne. Jest szczególnie skuteczne w leczeniu trądziku pospolitego, ponieważ niszczy bakterie Propionibacterium acnes odpowiedzialne za powstawanie wyprysków. Pomaga również regulować produkcję sebum.

Zielone światło (495-570 nm): Działa kojąco i łagodząco na skórę. Pomaga redukować przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i zmniejsza widoczność naczynek krwionośnych. Może być również pomocne w łagodzeniu stanów zapalnych skóry.

Żółte/Bursztynowe światło (570-620 nm): Stymuluje drenaż limfatyczny, co pomaga zmniejszyć obrzęki i opuchliznę. Poprawia również dotlenienie komórek skóry i może przyczyniać się do rozjaśnienia cieni pod oczami.

Fioletowe/Indygo światło (380-440 nm): Często łączy działanie światła niebieskiego i czerwonego, oferując zarówno właściwości antybakteryjne, jak i stymulujące regenerację skóry.

Panele LED w praktyce: dla kogo i jak stosować?

Panele LED są wszechstronnym narzędziem do pielęgnacji skóry i mogą być stosowane w przypadku różnych problemów skórnych, takich jak:

Trądzik i niedoskonałości

Zmarszczki i utrata jędrności

Przebarwienia i nierówny koloryt skóry

Stany zapalne skóry (np. trądzik różowaty)

Spowolnione gojenie się ran

Nowość od FOREO - FAQ Dual LED Panel

5 długości fal LED, klinicznie przebadanych, które pomagają redukować zmarszczki, drobne linie, trądzik, przebarwienia, nierówną strukturę i matową skórę.

Innowacyjne soczewki w kształcie diamentu rozpraszają światło, żeby docierało głębiej i równomiernie, dając jeszcze lepsze efekty pielęgnacji.

512 diod LED w nowoczesnym, matowo-złotym panelu – stworzone, by działać i wyglądać efektownie

Diody LED penetrują do 10 mm w głąb skóry, zapewniając silne, ukierunkowane efekty. Profesjonalna moc do 200 mW/cm² i 99,99% czystość światła gwarantują maksymalną skuteczność. Najlepsze zabiegi LED do twarzy i ciała – w domu, jak w gabinecie.

FAQ™ nie jest zwykłym panelem LED. Dzięki specjalnym soczewkom w kształcie diamentu światło dociera do skóry z każdej strony, zapewniając pełniejsze pokrycie i lepsze efekty.

Spersonalizowane zabiegi

Z panelami LED FAQ™ możesz używać do 3 kolorów światła jednocześnie, żeby maksymalnie wykorzystać ich zalety. Możesz też wybrać jeden z gotowych programów w aplikacji: Quick Refresh (5 min), Anti-Wrinkle (15 min) lub Anti-Acne (10 min).

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe