Nakładam na całą noc, a rano budzę się bez zmarszczek. Czym są płatki mikroigłowe?

Zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Powodów ich powstawania jest wiele. To między innymi minka twarzy, styl życia, pielęgnacja skóry oraz genetyka. Procesów starzenia się skóry nie da się całkowicie zatrzymać, ale można je skutecznie spowolnić. Według badań skóra zaczyna się starzeć już około 25. roku życia. To właśnie wtedy zaczyna produkować coraz mniej takich składników jak kolagen czy kwas hialuronowy. Eksperci rekomendują, by właśnie w tym wieku wprowadzać pielęgnację przeciwzmarszczkową. Badania jedna sobie, a ludzka natura sobie. Bruzdami i zmarszczkami zaczynamy przejmować się wtedy, kiedy stają się faktycznie widoczne. Statystyka mówi, że kobiety w okolicy 40. lub 50. roku życia stawiają na kosmetyki o silnym działaniu przeciwstarzeniowym.

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się mikroigłowe płatki. To niewielkie plasterki, które wtłaczają składniki aktywne bezpośrednio w skórę.

Płatki do mikronakłuwania od FOREO FAQ to nieinwazyjny zabieg, który działa jak wypełniacz, aby zmniejszyć w ciągu nocy widoczność zmarszczek. W przeciwieństwie do tradycyjnej pielęgnacji skóry, płatek ten jest pokryty 1142 rozpuszczającymi się mikroigłami, które wpychają głęboko w skórę silny kompleks kwasu hialuronowego, aby ujędrnić i ożywić skórę oraz wygładzić zmarszczki na czole podczas snu.

Jak to działa?

Głęboko nawilżający kompleks kwasu hialuronowego

Przeciwutleniacze sosny gęstokwiatowej

Przeciwzapalny korzeń Ku Shen

Nawilżający liść bylicy japońskiej

i Autor: Materiały prasowe FOREO