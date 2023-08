Należy Ci się chwila relaksu

Kto po ciężkim dniu czy tygodniu nie marzy o wizycie w SPA? Przepiękne zapachy i odprężająca atmosfera, która wita nas od progu… Nic nie jest w stanie zapewnić nam tak głębokiego i natychmiastowego uczucia ukojenia. No chyba, że relaks w SPA w domowym zaciszu. A do tego wystarczą tylko odpowiednie produkty kosmetyczne. Domowy rytuał pozwala odzyskać równowagę, wyciszyć i zatrzymać się na moment. Przyjemnie gorąca kąpiel czy orzeźwiający zimny prysznic? Nieważne co wolisz lub na co akurat się zdecydujesz, kosmetyki BARWA z serii SPA EXPERIENCE dopełnią ten rytuał pielęgnacyjny, a ich wyjątkowe zapachy poprawią Twoje samopoczucie na długi czas. Inspirowane naturą oraz, jak sama nazwa wskazuje, relaksującymi zabiegami w SPA, będą idealnym wyborem po ciężkim dniu czy tygodniu, kiedy chcesz wykorzystać chwilę dla siebie na maksymalne odprężenie albo po prostu, gdy Twoja skóra potrzebuje odżywienia i ujędrnienia.

Bogate formuły wypełnione po brzegi najcenniejszymi składnikami aktywnymi wielowymiarowo pielęgnują skórę i sprawiają, że wygląda ona pięknie i promiennie, zupełnie jak po wizycie w luksusowym SPA. Poznaj superbohaterów linii BARWA SPA EXPERIENCE, którzy zapewnią Twojej skórze intensywne odżywienie. Produkty zawierają ponad 90% składników pochodzenia naturalnego.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

OLIWA Z OLIWEK - intensywnie nawilża skórę poprzez zapobieganie utracie wody, ma właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, dodatkowo wykazuje działanie przeciwstarzeniowe, wygładzające i odbudowujące

MASŁO SHEA - pozyskiwane z długowiecznego Drzewa Parka w Środkowej i Zachodniej Afryce, zawiera mnóstwo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, jak również alantoinę, witaminy A, E, F, woski, polifenole, kwas cynamonowy, katechiny, fitosterole, dzięki czemu intensywnie odżywia i wygładza skórę, niweluje jej suchość i poprawia elastyczność.

GLICERYNA ROŚLINNA – chłonie wilgoć i zatrzymuje ją w skórze, dzięki czemu zapewnia jej długotrwałe nawilżenie i jędrność, tworzy na skórze barierę ochronną.

SPA EXPERIENCE PINK PEPPER & VIOLET

Nawilżająco-regenerująca linia PINK PEPPER & VIOLET to wyjątkowa pielęgnacja, która pozwala zadbać o ciało i zmysły w zaciszu domowego SPA. Nawilża i regeneruje skórę na długi czas. Zachwycająca, wytrawna kompozycja zapachowa Różowego Pieprzu i Fiołka otuli Cię swoim ciepłem i pobudzi zmysły. Luksusowe, bogate formuły produktów obfitują w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek, masło shea czy drobinki naturalnego pumeksu, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale odżywiona, aksamitnie miękka i zachwycająca.

SPA EXPERIENCE ORANGE & WHITE FLOWERS

Ujędrniająco-odżywcza linia ORANGE & WHITE FLOWERS to wyjątkowa pielęgnacja, która pozwala za dbać o ciało i zmysły w zacisz u domowego SPA. Zachwycająca, odświeżająca kompozycja zapachowa Pomarańczy i Białych Kwiatów wprawi Cię w doskonały nastrój i doda energii. Luksusowe, bogate formuły obfitują w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek, masło shea czy drobinki naturalnego pumeksu, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale nawilżona, jedwabiście gładka i zachwycająca.

