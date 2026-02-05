NAOKO celebruje sportowe emocje – premiera limitowanej kolekcji Looney Tunes x Team P

Kolekcja interpretuje estetykę Zimowych Igrzysk Olimpijskich w charakterystycznym dla NAOKO, swobodnym i kolorowym stylu. Zimowe wydarzenia sportowe tej rangi od lat zajmują szczególne miejsce w sercach Polaków – jednoczą kibiców, budzą ogromne emocje i zapisują się w pamięci dzięki występom wybitnych sportowców oraz historycznym momentom. Motyw sportu został pokazany w kolekcji w lekkiej, popkulturowej odsłonie: z humorem, dystansem i wyraźnym modowym twistem. Ikoniczne postacie Looney Tunes, takie jak Bugs Bunny, Lola czy Tweety, pojawiają się w zimowych odsłonach oraz w polskich barwach, podkreślając ducha kibicowania.

W kampanię i komunikację kolekcji zaangażowała się Agnieszka Kot, ambasadorka wspólnego kibicowania i sportowych emocji, prywatnie lekkoatletka, trenerka personalna oraz żona skoczka narciarskiego. Agnieszka zachęca do wyrażania dumy i radości z kibicowania również poprzez styl.

NAOKO podkreśla przy tym, że kibicowanie nie musi ograniczać się do klubowych koszulek czy biało-czerwonych stylizacji. Ubrania z kolekcji Looney Tunes x Team PL dzięki modowemu designowi i popkulturowym grafikom mogą funkcjonować także poza sportowym kontekstem – jako wygodne, wyraziste elementy codziennej garderoby, które nosi się do miasta, w podróży czy na spotkania ze znajomymi, niezależnie od kalendarza wydarzeń.

Linia Looney Tunes x Team PL obejmuje T-shirty, longsleeve’y, bluzy, marynarki oraz spodnie dresowe, tworząc spójną garderobę inspirowaną estetyką sportowego lifestyle’u. Kolekcja łączy komfort z wyrazistymi printami, mocnymi akcentami graficznymi i detalami nawiązującymi do symboliki Team PL, a jednocześnie pozostaje w pełni użytkowa na co dzień.

O idei kolekcji i znaczeniu kolekcji mówi założycielka marki NAOKO, Monika Szyndler, podkreślając, że to kolejna współpraca marki z Looney Tunes, która ma dla niej szczególną wartość:

„Takie współprace bardzo mnie ekscytują – to już kolejny projekt realizowany wspólnie z Looney Tunes.Tę kolekcję traktujemy jako kolekcjonerską i limitowaną, taką, której elementy warto mieć w swojej szafie, ale też nosić na co dzień. Dzięki designowi i popkulturowym detalom zostaje z nami na dłużej niż same Igrzyska.” – Monika Szyndler, założycielka NAOKO

Komunikację kolekcji wzmocni również wsparcie influencerskie – twórczynie internetowe pokażą własne rytuały kibicowania oraz stylizacje inspirowane kolekcją, od wygodnych looków „na domowe oglądanie” po miejskie zestawy, które działają niezależnie od sportowych okazji.

Kolekcja Looney Tunes x Team PL pokazuje, że sportowe inspiracje mogą stać się pełnoprawnym elementem modowej narracji. To propozycja dla osób, które chcą wyrażać emocje i wsparcie w sposób nowoczesny, wygodny i osobisty – zarówno w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, jak i długo po nich.

i Autor: NAOKO/ Materiały prasowe

i Autor: NAOKO/ Materiały prasowe

i Autor: NAOKO/ Materiały prasowe