NAOKO po raz szósty łączy siły z Fundacją Pegasus. Kolekcja „True Friend” opowiada prawdziwe historie ocalonych zwierząt.

Inicjatywa „True Friend” to już coroczna tradycja w kalendarzu marki NAOKO, która na stałe wpisała się w jej DNA. W tym roku projekt przybiera jeszcze bardziej osobisty wymiar. Każdy z czterech unikalnych wzorów koszulek został zainspirowany prawdziwą historią konkretnego podopiecznego Fundacji Pegasus, stając się manifestem odwagi, miłości i nadziei.

„W NAOKO wierzymy, że moda może być siłą napędową do czynienia dobra. W szóstej edycji naszej akcji chcieliśmy pójść o krok dalej i zamiast ogólnych haseł, opowiedzieć historie, które poruszają i zostają w sercu na dłużej” – mówi Monika Szyndler, założycielka marki NAOKO. „Lajka, Druid, Marvin oraz Buła i Umma to nie tylko inspiracje - to prawdziwi bohaterowie, których siła i wola życia przypominają nam o tym, co najważniejsze. Oddajemy im głos, a ich historie może teraz nosić każdy z nas”.

Bohaterowie kolekcji „True Friend”:

Lajka: Niewidoma kotka, która mimo utraty wzroku, porusza się z niezwykłą gracją, ufając swojej intuicji. Jej historia stała się inspiracją dla koszulki z hasłem „Trust your gut”.

Druid: Koń, który przez 20 lat był wykorzystywany do pracy ponad siły. Dziś, na pastwiskach Fundacji, jest symbolem niezłomnego ducha i odzyskanej wolności, co odzwierciedla T-shirt „I am not gonna hold my horses”.

Marvin: Lama-filozof o stoickim spokoju, którego postawa zainspirowała pełen humoru wzór „The ultimate answer is: Llama”.

Buła i Umma: Dwa nowofundlandy, które po przejściu przez piekło, dziś są nierozłączną parą i gwiazdami psiego SPA. Ich historia to opowieść o sile przyjaźni i transformacji, ujęta w haśle „Pawfection takes work”.

Cały zysk ze sprzedaży kolekcji „True Friend” zostanie w całości przekazany na rzecz Fundacji Pegasus. Środki te pomogą w finansowaniu opieki weterynaryjnej, zakupu karmy oraz utrzymaniu bezpiecznego schronienia dla setek zwierząt. Dzięki poprzednim edycjom akcji, marce NAOKO udało się już przekazać ponad 300 000 zł na rzecz organizacji pro zwierzęcych.

