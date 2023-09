NAOKO zaproszone do artystycznego projektu na 100. urodziny Warner Bros. Studios!

NAOKO jako jedyna polska marka modowa na świecie stworzyła kolekcję na specjalne zaproszenie Warner Bros. Autorem oryginalnych printów jest Halim Flowers, jeden z dziesięciu artystów, biorących udział w jubileuszowym projekcie Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Jego głęboka etyka uniwersalnej miłości znalazła odzwierciedlenie w nowoczesnym duchu NAOKO. Specjalnie stworzone na tę okazję grafiki, przedstawiają różnorodność postaci i narracji studia filmowego, rezonując jednocześnie z misją rozpowszechniania miłości.

Halim Flowers to postać o imponującej sile i wyjątkowej historii. Mając zaledwie 16 lat, został skazany na dożywocie. Spędzając w więzieniu dwadzieścia dwa lata, Flowers stworzył własną metodę artystycznej ekspresji, by odnaleźć poczucie spokoju - fotografia, malarstwo, poezja i słowo pisane stały się formami wyrażania siebie w codziennym wspieraniu miłosnej rewolucji. Flowers chce inspirować innych, zachęcając do wyjścia poza powierzchowne bariery, które uniemożliwiają dostrzeżenie, jak bardzo wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni.

Zobacz także: Manifestacja 777 może totalnie odmienić życie. Przyniesie bogactwo, miłość i szczęście? Ponoć efekty widać od razu

Kolekcja jest niczym innym jak hołdem dla dziedzictwa Warner Bros. i drogi, jaką studio filmowe przebyło w trakcie ostatniego stulecia. Każdy element opowiada historię o odwadze, sprawiedliwości, fantazji, ciemności i przepychu - wszystkie związane jednym wątkiem nieodpartej miłości. Kolekcja czerpie silne inspiracje z kultowych historii studia Warner Bros.: "Skazani na Shawshank", "Liga Sprawiedliwości", "Czarnoksiężnik z Krainy Oz", "Batman" i "Wielki Gatsby". To, co czyni tę kolekcję unikalną i naprawdę wyjątkową, to przekształcenie tych legendarnych narracji przez Flowersa w fascynujące i skłaniające do refleksji dzieła sztuki.

Mocnym punktem kolekcji, która po raz pierwszy została zaprezentowana w Nowym Jorku, była reinterpretacja biznesowych garniturów i trenczy w beżu i czerni oraz białych eleganckich koszul. Stworzono sylwetki, z których bije moc, siła, odwaga, a przede wszystkim miłość do samej siebie. To wszystko wzbogacone charakterystycznymi grafikami Flowersa, które nawiązują do nowatorskich dzieł Basquiata z lat 80. XX wieku. NAOKO kładzie nacisk na streetwear, który w kolekcji jest bardzo mocno akcentowany przez wyraziste kolory poprzez bluzy i spodnie dresowe w żółci i granacie. Oversize’owe kurtki typu “bomber jacket” czy “trucker jacket” swoim krojem i oryginalnymi printami dają szansę na wyróżnienie się w miejskiej dżungli.

NAOKO, dla których streetwear był punktem wyjścia, składa hołd nieustraszonym kobietom, które nigdy nie boją się wyrażać siebie. Każdy element kolekcji został zaprojektowany tak, aby umożliwić kobietom wyjście poza konwencjonalne granice stylu i społecznych oczekiwań, a każdy projekt opatrzony charakterystycznym dziełem Flowersa to osobna opowieść o miłości, odwadze i wytrwałości.

NAOKO zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w tej wyjątkowej podróży, gdzie redefiniuje się kobiecy streetwear przez wykorzystanie mody jako sposób celebracji indywidualności, odwagi i piękna miłości.

Kolekcja, której premiera odbyła się 9 września, jest już dostępna w polskich butikach stacjonarnych i na stronie internetowej marki www.naoko-store.pl

i Autor: Materiały prasowe NAOKO

i Autor: Materiały prasowe NAOKO

i Autor: Materiały prasowe NAOKO

i Autor: Materiały prasowe NAOKO