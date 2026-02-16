Napina skóra i minimalizuje widoczność zmarszczek. Zabieg pielęgnacyjny od gwiazd podbija polskie domy

Procesów starzenia się skóry nie da się całkowicie zatrzymać. Możne je jednak skutecznie spowolnić. Na rynku kosmetycznym dostępnych jest coraz więcej produktów, które działają niczym profesjonalnego zabiegi w salonach kosmetycznych. Szwedzka marka FOREO już od wielu lat rozpieszcza nas wyjątkowymi urządzeniami do pielęgnacji. Ich szczoteczki do mycia twarzy to ponadczasowy hit. Podobnie jest w przypadku urządzenia o uroczej nazwie BEAR. Miś do twarzy to urządzenie, które wysyła do naszej skóry mikroprądy i pobudzają ją do pracy. To idealny trening Twojej twarzy. Skóra staje się bardziej napięta i zliftingowana. BEAR od FOREO to mały game changer w pielęgnacji przeciwstarzeniowej.

Mikroprądy to impulsy elektryczne o bardzo niskim natężeniu, zbliżonym do naturalnych bioimpulsów występujących w organizmie człowieka. Ich zadaniem jest stymulacja mięśni twarzy oraz pobudzenie komórek skóry do regeneracji. Zabieg bywa określany jako forma treningu dla mięśni – podobnie jak ćwiczenia modelują ciało, tak mikroprądy mają poprawiać napięcie i owal twarzy.

Wiedzieliście, że aż 65 mięśni twarzy i szyi z wiekiem traci jędrność. Dobra wiadomość jest taka, że ich obszar można ujędrnić. Jeśli jednak uważasz, że trening musi być bolesny, aby przynieść rezultaty, my raz na zawsze zmienimy twoje zdanie. BEAR od FOREO to niewielkie urządzenie do twarzy, wyposażone w mikroprądy, które w ciągu zaledwie trzech minut odmładza skórę i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. MIŚ łączy elektryzującą technologię mikroprądów, aby skóra była bardziej napięta i rozjaśniona z charakterystycznymi dla FOREO pulsacjami T-sonic, aby zapewnić najbardziej energetyzującą masaż twarzy w historii. W przeciwieństwie do innych podobnych produktów dostępnych na rynku, BEAR posiada opatentowany system Anti-Shock, dzięki czemu jest najbezpieczniejszym dostępnym urządzeniem na rynku.

Udowodniono klinicznie, że BEAR™ 2 znacząco poprawia zmarszczki, jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie 1 tygodnia – bez żadnych potencjalnych powikłań. Jedyne urządzenie wyposażone w 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów, BEAR™ 2 zostało zaprojektowane tak, aby tonizować 69 mięśni twarzy i szyi, pozostawiając pięknie wyprofilowaną i młodzieńczo jędrną cerę. BEAR™ 2 wykorzystuje do 680 uA mikroprądu, aby ujędrnić 69 mięśni twarzy i szyi, dzięki czemu Twoja cera wygląda na bardziej wyprofilowaną i uniesiona. Wykazano, że mikroprądy zwiększają produkcję kolagenu i elastyny ​​– ujędrniają skórę i zwalczają drobne linie i zmarszczki.

