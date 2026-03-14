Naturalna rewolucja w walce z niedoskonałościami

Nowość która zmienia zasady gry Punktowa Kuracja z Kwasem Salicylowym

Absolutnym hitem i tegoroczną innowacją jest Punktowa Kuracja z Kwasem Salicylowym przeznaczona na zlokalizowane niedoskonałości Produkt ten wyróżnia się błyskawicznym działaniem ponieważ pierwsze efekty widać już po 4 godzinach co potwierdziły badania kliniczne i samoocena ochotniczek Kuracja wyraźnie zmniejsza zmiany skórne redukując ich wielkość objętość oraz towarzyszące im zaczerwienienie Dzięki niewielkim wymiarom tubki można mieć ją zawsze przy sobie a ekologiczne podejście marki sprawia że aluminiowe opakowanie nadaje się do recyklingu nieskończenie wiele razy

Składniki aktywne prosto z natury

Skuteczność linii opiera się na koktajlu trzech kluczowych komponentów Naturalny kwas salicylowy widocznie oczyszcza pory i poprawia strukturę skóry Olejek z drzewa herbacianego dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym skutecznie zmniejsza stany zapalne Całość dopełnia niacynamid który pozwala zmniejszyć rozszerzone pory i chroni naturalną barierę nawilżającą skórę

Kompletny rytuał codziennej pielęgnacji

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty warto stosować pełny program Vinopure który krok po kroku dba o cerę problematyczną

Pierwszym etapem jest Oczyszczający Żel Myjący który przygotowuje skórę do dalszych zabiegów Następnie Tonik Oczyszczający o składzie opartym w 99% na substancjach pochodzenia naturalnego odświeża i tonizuje cerę Sercem pielęgnacji jest Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości uznawane za best-seller marki które zawiera 97% składników naturalnych

Dla zapewnienia odpowiedniego balansu marka oferuje Fluid Matująco Nawilżający który łączy redukcję błyszczenia z niezbędnym nawodnieniem Dopełnieniem kuracji jest Maseczka Oczyszczająca idealna do głębokiego oczyszczenia porów raz lub dwa razy w tygodniu Wszystkie produkty z tej serii charakteryzują się wysokim indeksem naturalności sięgającym nawet 99% oraz posiadają certyfikaty BIO.

i Autor: Caudalie/ Materiały prasowe