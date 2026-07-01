Naturalny skręt w centrum uwagi. Nowości z gamy CAPILLUS od BasicLab Dermocosmetics

Oczyszczenie i sprężystość bez przesuszenia

Szampon do włosów kręconych i falowanych skutecznie usuwa nadmiar sebum, zanieczyszczenia oraz pozostałości produktów do stylizacji, nie naruszając naturalnego poziomu nawilżenia włosów i skóry głowy. Formuła zawiera 4% kompleksu glikolipidów, kationowy kwas hialuronowy, hydrolizowane proteiny oraz kompleks definiujący loki. W efekcie włosy mniej się puszą, są lekkie, świeże, bardziej sprężyste, a skręt wyraźnie zdefiniowany już po pierwszym myciu.

Intensywne odżywienie i definicja skrętu

Odżywka do włosów kręconych i falowanych została opracowana z myślą o potrzebach włosów wymagających nawilżenia, wygładzenia i podkreślenia naturalnego skrętu. Jej formuła PEH opiera się na połączeniu 2% hydrolizowanych protein, ceramidów, oleju abisyńskiego oraz kompleksu definiującego loki. Odżywka redukuje puszenie, zwiększa elastyczność i sprężystość włosów, nadaje im miękkość i blask, a także ułatwia rozczesywanie.

Naturalny skręt pod kontrolą

Uzupełnieniem rutyny jest Aktywator skrętu, który wydobywa naturalny skręt włosów i pomaga tworzyć sprężyste, zdefiniowane fale oraz loki bez efektu sklejania i obciążania. Formuła zawiera 5% kompleksu definiującego loki, hydrolizowane proteiny, olej babassu oraz kwas hialuronowy. Aktywator wspiera stylizację, wygładza puszące się włosy i nadaje im miękkość oraz zdrowy blask.

Dermokosmetyczne podejście do pielęgnacji włosów kręconych

Gama CAPILLUS została stworzona z myślą o włosach kręconych, falowanych oraz puszących się i pozbawionych definicji. Każda formuła została precyzyjnie opracowana tak, aby odpowiadać na potrzeby włosów o naturalnym skręcie - zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia, sprężystość i ochronę przed puszeniem.

Kosmetyki zostały przebadane dermatologicznie na skórze wrażliwej, posiadają pozytywną opinię trychologa, a ich formuły minimalizują ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.