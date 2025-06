Naturalny wybór na lato - len w roli głównej

Paletki do konturowania twarzy – to moje top 4 w makijażu

Letnia kobiecość powinna wyrażać się przede wszystkim w żywych kolorach. Żółta sukienka VAN GRAAF/AMBIANCE z białym delikatnym kwiatowym haftem to wyrazisty przykład letniego stylu. Jej fason w kształcie litery A, głęboki dekolt V oraz bufiaste rękawy i delikatne falbanki nadają sylwetce lekkości, a mieszanka lnu i bawełny zapewnia przewiewność i komfort nawet w najcieplejsze dni. Kolejna propozycja to model marki VAN GRAAF/IPURI ESSENTIALS, czyli różowa lniana sukienka bez rękawów o prostym, ale wysmakowanym kroju, dzięki haftowanym detalom i ciekawym, ale nie wulgarnym bocznym wycięciom. Do tego taliowanie podkreślające figurę i wygodny, regulowany pasek. Sukienka łączy dziewczęcy wdzięk z praktycznym charakterem – będzie idealna na miejskie spacery i letnie spotkania.

Kolejne propozycje to nawiązanie do estetyki boho i modele ubrań dających możliwość zabawy fakturami i wzorami. Beżowa koszula w roślinny wzór VAN GRAAF/LAUREN RALPH LAUREN o luźnym kroju i wydłużonym tyle doskonale sprawdzi się w roli narzutki lub samodzielnej góry do lekkich spodni. Jej naturalna lekkość i miękkość wynikają z zastosowania czystego lnu. Po drugiej stronie mamy wyrazisty bordowy sweter VAN GRAAF/FRANCO CALLEGARI z ażurową strukturą i co rzadziej spotykane w tego typu elementach - również wykonanie z lnu, który zaskakuje naturalną przewiewnością. Co ważne model dostępny jest także w aż 7 innych kolorach m.in. beżowym, ecru, jasno niebieskim, indygo czy trzcinowej zieleni.

Na uwagę zasługują też propozycje w orientalnym duchu. Niebieska bluzka VAN GRAAF/FRANCO CALLEGARI z paisleyowym wzorem ma tunikowy charakter i luźny krój, przez co świetnie nadaje się na upalne dni, a możliwość podwijania rękawów z wygodnym, dodatkowym guzikiem na ramieniu zwiększa jej funkcjonalność. Z drugiej strony bardziej formalny model marki VAN GRAAF/MARC O'POLO to lniana koszula o geometryczno-etnicznym wzorze w odcieniach czerni, bieli i żółci. Jej nowoczesny nadruk oraz kieszonka na piersi czynią ją idealnym wyborem dla kobiet poszukujących odważnej estetyki lub wyrazistego, graficznego elementu do formalnych i prostych stylizacji.

Len to również synonim letniego komfortu dla mężczyzn – i to zarówno w wersji casualowej, jak i bardziej eleganckiej. Czarna koszula VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER z krótkim rękawem i wyrazistym granatowym tropikalnym wzorem to połączenie luzu i letniego stylu w klimacie wakacyjnego resortu. Panów szukających bardziej eleganckiej, ale równie wyrazistej propozycji może zainteresować lniana koszula od marki VAN GRAAF/MARC O'POLO z niebiesko-białym malarskim nadrukiem, z długim rękawem i kołnierzykiem Kent – stonowana, ale z wyrazem, również oferuje pełen komfort dzięki naturalnej strukturze materiału.

W męskiej letniej garderobie nie powinno zabraknąć przewiewnych lnianych spodni. Jasnobeżowe spodnie od VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM z elastycznym pasem z troczkiem i klasycznym wykończeniem kieszeni stanowią wygodną, ale jednocześnie elegancką bazę do wielu letnich zestawień. Doskonale koresponduje z nimi czekoladowa koszula z dwiema kieszeniami na piersi i kontrastowymi czarnymi guzikami VAN GRAAF/BOSS ORANGE – ponadczasowa, prosta, ale z charakterem, świetnie odnajdująca się w smart casualowych stylizacjach.