Nawilżenie czeka w paczkomacie - innowacyjna kampania pielęgnacyjna

Pielęgnacyjna Niespodzianka w Twoim Paczkomacie

Od 21 do 30 października na osoby odbierające przesyłki z wybranych Paczkomatów w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi czekała specjalna niespodzianka. Pod chwytliwym hasłem „Czekam na nawilżenie, jak Ty na swoją paczkę!”, CeraVe umieściło 32 tysiące próbek swojego Balsamu Nawilżającego do ciała i twarzy w 100 urządzeniach Paczkomat. Celem akcji było zachęcenie konsumentów do przetestowania kosmetyku w komfortowych warunkach domowych, zanim zdecydują się na zakup pełnowymiarowego opakowania.

Michał Barcik, Brand Manager PL & BAL HUB CeraVe, podkreślał znaczenie regularności w pielęgnacji: „W pielęgnacji ciała ważna jest regularność, dlatego warto znaleźć kosmetyk, po który chętnie sięgamy każdego dnia. Chcieliśmy, żeby każdy, kto otrzyma próbkę naszego balsamu, mógł spokojnie sprawdzić go w domu.”

Moc Składników dla Zdrowej Skóry

Balsam Nawilżający CeraVe to wszechstronny produkt, idealny do stosowania na ciało i twarz, odpowiedni nawet dla skóry wrażliwej, suchej oraz bardzo suchej. Jego formuła, opracowana we współpracy z dermatologami, zawiera trzy kluczowe ceramidy oraz kwas hialuronowy, które wspierają odbudowę bariery ochronnej skóry i zapewniają długotrwałe nawilżenie. Dzięki innowacyjnej technologii MVE, składniki aktywne są stopniowo uwalniane przez cały dzień.

W ramach kampanii promowano również inne nawilżające emulsje i balsamy CeraVe, w tym intensywnie nawilżające produkty z ceramidami, masłem shea i 5-procentowym kompleksem Hydro-Urea, które gwarantują nawilżenie do 72 godzin* (*test instrumentalny) i skutecznie łagodzą swędzenie spowodowane suchością skóry.

Pielęgnacja, Która Wpisuje Się w Życie

Współpraca z InPost stanowiła strategiczne uzupełnienie szerszej kampanii CeraVe BODY, docierając do konsumentów w naturalny sposób – w miejscu, które wielu z nich odwiedza regularnie. „Odbiór paczki to element, który już niemal na stałe wpisał się w harmonogram dnia każdego z nas. Nam z kolei zależy na tym, aby docierać do konsumentów w możliwie naturalny sposób – więc wykorzystaliśmy ten insight, aby wpisać się w ich naturalny lifestyle,” wyjaśnia Ewelina Łukasiak, Awareness Media Manager PL & BAL HUB, L’Oréal Dermatological Beauty.