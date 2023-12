Nie daj się zimie – zatroszcz się o dłonie

Skóra rąk wymaga szczególnej pielęgnacji ze względu na swoją specyficzną budowę. Jest delikatniejsza niż innych partii ciała, głównie ze względu na mniejszą ilość tkanki podskórnej. Ponadto znajduje się w niej wiele gruczołów potowych i bardzo niewiele gruczołów łojowych, przez co łatwo staje się sucha i odwodniona. Potrafi też ulegać częstym podrażnieniom. Dlatego zwłaszcza zimą należy wybierać produkty o bogatym składzie, które zapewnią jej odpowiednią i skuteczną pielęgnację.

Formuła inspirowana kulturą Ameryki Południowej

Każdy produkt z serii Epoch to podróż do odległych zakątków świata, poznawanie rdzennych kultur i składników etnobotanicznych. Rośliny etnobotaniczne to takie, które powiązane są z danym regionem i jego mieszkańcami. Nowy Epoch Hand Cream zawiera masło z nasion murumuru, które tradycyjnie stosowane jest w Ameryce Południowej. Zapewnia głębokie odżywienie i nawilżenie oraz pomaga sprawić, by skóra dłoni wyglądała na wypielęgnowaną. Dodatkowo zawarta w formule kremu witamina E, będąca skutecznym przeciwutleniaczem, pomaga chronić przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego, a guma z pistacji kleistej działa nawilżająco na paznokcie oraz skórki. Kremowa, nietłusta konsystencja szybko się wchłania, uzupełniając nawilżenie skóry. Co więcej, tworzy na niej barierę ochronną, która pomaga zapobiegać dalszej utracie wilgoci i zapewnia długotrwałą gładkość. Krem o pojemności 50 ml idealnie mieści się w torebce, więc można stosować go w dowolnym momencie, by dłonie zawsze wyglądały na zdrowe i zadbane.

Odpowiedzialny wybór

Za każdy sprzedany produkt Epoch Nu Skin® przekazuje 0,25 USD na rzecz Nu Skin Force for Good Foundation. To organizacja non-profit, której celem jest tworzenie lepszego świata poprzez poprawę jakości życia, docenianie i promowanie rdzennych kultur oraz ochronę zagrożonych środowisk. Wybierz Epoch – zadbaj o siebie i o planetę!

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin