Nie żyje Agnieszka Maciąg. „Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność”

Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90., a później cenioną autorką książek, dziennikarką i promotorką świadomego stylu życia. Informację jej śmierci przekazał w czwartek, 27 listopada jej mąż, Robert Wolański.

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze (pisownia oryginalna) - czytamy we wpisie.

Agnieszka Maciąg rozpoczęła swoją przygodę z modą w 1989 roku, wygrywając prestiżowy konkurs organizowany przez nowojorską agencję Wilhelmina. Szybko trafiła na największe wybiegi w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu, współpracując z ikonami mody, takimi jak Karl Lagerfeld, Pierre Cardin czy Laura Biagiotti. W 1992 roku, będąc u szczytu kariery, zdecydowała się na powrót do Polski. Choć później wróciła na krótko do pracy za granicą, w połowie lat 90. zakończyła międzynarodową karierę.

W 1996 roku nagrała solowy album Marakesz 5:30, promowany m.in. na festiwalu w Sopocie. Wystąpiła w teledyskach zespołu De Mono i Formacji Nieżywych Schabuff. W latach 1996–1998 prowadziła program „Siedem pokus” w RTL 7, przeprowadzając wywiady z gwiazdami kultury i sportu. Później pełniła funkcję dyrektora artystycznego marki Vistula i angażowała się w projekty telewizyjne.

Po zakończeniu kariery w show-biznesie Agnieszka Maciąg skupiła się na pisaniu i propagowaniu zdrowego stylu życia. Jej książki, warsztaty i wystąpienia inspirowały tysiące kobiet do życia w harmonii, uważności i równowadze. Była ambasadorką Światowego Programu Żywnościowego ONZ, wspierała akcje charytatywne i promowała ideę świadomego odżywiania oraz rozwoju duchowego.