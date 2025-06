Niech sie błyszczy! Innowacyjna formuła w olejkach do ust

ZAPEWNIA POŁYSK TAFLI SZKŁA. LEKKI JAK POWIETRZE.

Ultrapołysk, który łatwo osiągnąć wraz z naszym nowym nieklejącym się, nawilżającym i wręcz uzależniającym błyszczykiem do ust, który jednocześnie zapewnia odczucie lekkości i wyjątkową pielęgnację. NOWY błyszczyk M·A·C Lipglass Air Non-Sticky Gloss nadaje połysk tafli szkła, który tak uwielbiasz, w połączeniu z komfortowym nawilżeniem olejku, którego pragną twoje usta. Piękny, błyszczący kolor…a dodatkowo, wspaniałe samopoczucie, które zapewnia:

LEKKA KONSYSTENCJA

Lekka formuła daje jednocześnie możliwość budowania koloru i odczucie wyjątkowego komfortu. Bez trudu, już za jednym pociągnięciem osiągniesz połysk tafli szkła albo możesz nakładać wiele warstw, aby zbudować niesamowity efekt lustra.

CAŁODZIENNE NAWILŻENIE

Miękki aplikator w kształcie łopatki równomiernie rozprowadza nawilżającą formułę, która daje efekt połysku tafli szkła. Usta stają się gładsze dzięki zmniejszeniu widoczności drobnych linii.

NIEKLEJĄCY SIĘ POŁYSK

Każdy z 10 olśniewających odcieni błyszczyka z efektem połysku tafli szkła – od krystalicznie czystego po jasny róż – zapewni ustom komfort i będzie produktem must-have w każdej kosmetyczce.

ODŻYWCZA PIELĘGNACJA

Mieszanka czystych olejków roślinnych (7%) – w tym kokosowego, jojoba i z nasion rzeżuchy łąkowej (meadowfoam) – odżywia usta. Co ważne, formuła błyszczyka nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.

„Konsystencję produktu charakteryzuje lekkość olejku do ust, ale zapewnia on wykończenie i trwałość błyszczyka” — mówi Giselle von Eye, National Education Manager and M·A·C Creator, Brazylia. „Uwielbiam go, ponieważ gwarantuje komfort, a paleta uniwersalnych kolorów jest po prostu zachwycająca i każdy z nich nadaje ustom wyjątkowy blask, pięknie je podkreślając”.

Wszystkie błyszczyki wyjątkowo się prezentują: zarówno nakrętka, jaki i sama buteleczka nawiązują designem do lśniącej tafli szkła.

NOWOŚĆ PLUMPING OIL

EFEKT BARDZIEJ WYRAZISTYCH UST Z BŁYSZCZYKIEM LIPGLASS!

Nasz kultowy błyszczyk zyskał nowe właściwości, aby zapewnić ustom pełniejszy wygląd, a dzięki składnikom pielęgnacyjnym działa jak olejek do ust.

EFEKT WIDOCZNIE PEŁNIEJSZYCH UST

Niesamowita, dająca efekt bardziej wyrazistych ust formuła zawiera ekstrakt z korzenia imbiru (1%), olejek imbirowy, rozgrzewający ekstrakt z papryki i chłodzące kryształki mentolu, aby wywołać odczucie delikatnego mrowienia ust i nadać im piękny, olśniewający blask. Co więcej, olejek pozostawia na ustach w 100% naturalny imbirowy zapach*.

PIELĘGNACYJNE WŁAŚCIWOŚCI OLEJKU DO UST

Mieszanka czystych olejków roślinnych (7%) – w tym kokosowego, jojoba i z nasion rzeżuchy łąkowej (meadowfoam) – zapewnia ustom pielęgnujący je kolor. Duży, dopasowany do kształtu warg aplikator równomiernie rozprowadza nieklejącą się formułę, która nadaje im olśniewającego basku i widocznie ujędrnia.

Oprócz tego olejek w odcieniu Ginger Zinger natychmiast podkreśla usta, a efekt ten utrzymuje się przez cały dzień. Używając naszego olejku, zyskasz usta o pełniejszym wyglądzie i to bez konieczności stosowania jakichkolwiek wypełniaczy, czy też modyfikowania zdjęć filtrami.

i Autor: materiały prasowe MAC

