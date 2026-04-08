Niech się mieni! Wiosną postaw na rozświetlenie w makijażu

Marzysz o promiennym, taflowym glow? Nadaj skórze efekt glass skin, który przyciąga spojrzenia i robi e.l.f.ing wrażenie dzięki temu ultra-jedwabistemu rozświetlaczowi. Dzięki drobno zmielonym mikro-drobinkom formuła wtapia się w skórę, zapewniając długotrwały blask, który wygląda jakby emanował z jej wnętrza. Gładka i aksamitna formuła nie zbiera się w załamaniach, nie powoduje efektu ciastkowania i pozostawia lekkie, komfortowe wykończenie bez uczucia obciążenia.

Buduj swój glow, aplikując produkt na najwyższe punkty twarzy: kości policzkowe, łuk brwiowy, łuk kupidyna lub gdziekolwiek chcesz dodać odrobinę światła. Aby uzyskać spójny efekt, aplikuj po podkładzie, korektorze, konturowaniu/bronzerze, różu oraz pudrze wykończeniowym.

Wskazówka: produkt świetnie wygląda nałożony warstwowo na Halo Glow Highlight Beauty Wand, dając jeszcze bardziej intensywny glow.

Halo Glow Silky Powder Highlighter jest dostępny w 5 odcieniach: Blush Money, Coppertunist, Soft Pearl Era, Prosecco Poppin’, Bronzed Baddie.

Halo Glow Silky Powder Highlighter jest już dostępny stacjonarnie oraz online na rossmann.pl w cenie 44,99 zł.

