Niesamowita metamorfoza kobiety po 60-tce. 15 lat młodsza dzięki fryzjerowi. Zrobił jej odmładzającą fryzurę na siwych włosach. Wygląda elegancko i szykownie

Niesamowita metamorfoza kobiety po 60-tce. Fryzjer odjął jej 15 lat

Każda kobieta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiednia fryzura jest w stanie zdziałać cuda. Zarówno strzyżenie, jak i koloryzacja dobrana do karnacji mogą odjąć lat i dodać skórze blasku. Tak też było w przypadku 60-letniej klientki fryzjera gwiazd. Jack Martin to jeden z najpopularniejszych stylistów fryzur w mediach społecznościowych. Na swoim profilu zamieszcza metamorfozy kobiet dojrzałych, które zasiadły na jego fotelu. Kiedy ta kobieta po 60-tce zapragnęła zmienić fryzurę, stylista od razu wiedział, w jakim uczesaniu i kolorze włosów będzie jej najlepiej. - Ta fryzura sprawiła, że kobieta wygląda znacznie młodziej w naturalnych siwych włosach - piszą zachwycone tą metamorfozą kobiety po 60-tce internautki.

Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę na siwych włosach

Z opisu, jaki fryzjer zamieścił do rolki na swoim profilu wynika, że klientka miała bardzo zniszczone włosy wcześniejszą koloryzacją, którą robiła samodzielnie. Poprosiła go, aby ten zrobił jej modną fryzurę i dobrał kolor włosów do jej naturalnych, siwych. Efekt powala na kolana! Jasne srebrzyste pasma doskonale współgrają z karnacją klientki Jacka Martina. Stylista świetnie dobrał także fryzurę na włosy do ramion do kształtu twarzy kobiety po 60-tce. Dzięki niej wygląda ona modnie i elegancko.

