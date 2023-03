Przepiękna metamorfoza 60-letniej kobiety. 15 lat młodsza bez botoksu! Makijażystka pokazała odmładzający makijaż w kilka minut

Piękna metamorfoza kobiety po 60-tce. Wygląda 15 lat młodziej bez botoksu

Wiele kobiet dojrzałych nie zdaje sobie sprawy z tego, że odpowiednio wykonany makijaż może odjąć im nawet 15 lat. Czasami wystarczy zastosować kilka trików, aby odmłodzić swój wygląd i poczuć się niczym gwiazda z magazynu modowego. Makijażystka zaprezentowała na Instagramie przepiękny makijaż odmładzający dla kobiet po 60-tce. Jej modelką była dojrzała kobieta z licznymi przebarwieniami na cerze i widocznymi zmarszczkami. Makijażystka pokazała krok po kroku, jak wykonać makijaż na dojrzałej cerze i sprawić, że będzie wyglądała ona młodziej i będzie pełna zdrowego blasku.

Odmładzający makijaż dla kobiet po 60-tce

Makijażystka zaprezentowała makijaż odmładzający dla kobiet po 60-tce, a nagranie z instrukcją wykonania krok po kroku zamieściła w mediach społecznościowych. Oczywiście podstawą makijażu jest odpowiednie nawilżenie cery. W tym celu wizażystka nałożyła na twarz swojej klientki serum liftingujące oraz krem odmładzający skórę. Co ciekawe makijażystka zastosowała również taśmy na twarz. - Taśmy do twarzy to bezbolesny, tymczasowy sposób na podniesienie obszarów twarzy lub oczu, aby wygładzić cerę i stworzyć większą przestrzeń do aplikacji makijażu - podkreśla makijażystka zastrzegając, że nie poleca ich stosowania do codziennego użytku, a raczej okazjonalnie. Następnie na twarz 60-latki został nałożony podkład oraz za pomocą korektora zamaskowane cienie pod oczami. Makijażystka kredką i cieniami do powiek pięknie podkreśliła oczy kobiety i skorygowała brwi. Efekt jej pracy jest naprawdę oszałamiający.