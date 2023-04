Cudowna metamorfoza kobiety po 50-tce zapiera dech w piersiach. 10 lat młodsza dzięki nożyczkom. Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę, ukrył siwe odrosty i żółty blond

i Autor: Instagram/ @jackmartincolorist Cudowna metamorfoza kobiety po 50-tce zapiera dech w piersiach. 10 lat młodsza dzięki nożyczkom

Fryzura dla pań 50+

Kiedy kobieta po 50-tce usiadła na fotelu fryzjerskim, miała siwy odrost na kilka centymetrów, a do tego pożółkły blond na pasmach. Zapragnęła przemiany, a stylista spełnił jej życzenie. Zrobił jej odmładzającą fryzurę, dzięki czemu wygląda co najmniej 10 lat młodziej. Metamorfoza kobiety po 50-tce zapiera dech w piersiach. Choć trwała aż 7 godzin, to było warto!