Ta przepiękna fryzura na lato 2023 podbija salony fryzjerskie! Kobiety o niej marzą. Podkreśli urodę i wyszczupli twarz

Ta fryzura na lato 2023 podbija salony fryzjerskie

Fryzura clavi cut podbiła serca kobiet swoją prostotą. To uczesanie, które zostało stworzone dla fanek nieco dłuższych włosów. Jest niezwykle stylowe, nowoczesne, można nim doskonale wyszczuplić twarz i wymodelować jej rysy. Styliści nie mają wątpliwości, że clavi cut to idealna fryzura na lato 2023, która już teraz skradła serca wielu kobiet. I z pewnością każda kobieta, bez względu na wiek będzie czuła się w niej niczym królowa stylu i elegancji. Fryzjerzy polecają to cięcie również klientkom, które cenią sobie wygodę i nie lubią spędzać przed lustrem zbyt wiele czasu. Jak wygląda clavi cut i w czym tkwi jej fenomen?

Clavi cut - jak wygląda ta modna fryzura na długie włosy?

Clavi cut, to jak sama już nazwa wskazuje, włosy o długości sięgającej obojczyków. W pierwotnej wersji pasma były proste, ścięte na równo. Z czasem ta fryzura na lato 2023 doczekała się wielu kombinacji. Styliści chętnie dodają do niej grzywkę, cieniują pasma, a nawet je zakręcają. To z pewnością uczesanie, które skradnie serca pań pragnących metamorfozy, jednak nie lubiących przeprowadzać drastycznych zmian w swojej fryzurze. Dobrą wiadomością jest to, że prosta fryzura clavi cut pasuje niemal do każdego kształtu twarzy oraz pozwala na swobodne spinanie kosmyków w kucyk.

Sonda Włosy długie czy krótkie? Długie Krótkie