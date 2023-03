Zachwycaj fryzurą na co dzień! Boskie triki na idealne ułożoną fryzurę i włosy pełne objętości

Układa, stylizuj i baw się fryzurą!

Która z kobiet nie marzyła o spektakularnej, pełnej objętości fryzurze niczym od najlepszego stylisty włosów. Rzeczywistość bywa jednak taka, że mało kto ma czas na wielogodzinną stylizację włosów metodą na szczotkę. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą suszarko-lokówki, które w ostatnim czasie zyskują coraz większą popularność. Wiele osób obawia się jednak, że regularna stylizacja na gorąco zniszczy i osłabi kosmyki. Obecnie na rynku dostępnych jest coraz więcej urządzeń do stylizacji włosów, które wykorzystują nowe technologie. Nie tylko nie niszczą one kosmyków, ale nawet je wzmacniają i dbają o ich kondycję. Taka jest również nowa kolekcja Botanicals od marki Remington. Prostownica, suszarka, lokówka i suszarko-lokówka zostały wyposażone w zaawansowaną powłokę, która zawiera mikroodżywki wzbogacone o ekstrakty z aloesu, jojoby i róży. Takie harmonijne połączenie pielęgnuje włosy i zwiększa ich połysk, zapewniając piękne i gładkie rezultaty. Mikroodżywki z aloesu pomagają leczyć, odbudowywać i odżywiać włosy. Jojoba posiada właściwości łagodzące, które nawilżają i wygładzają pasma włosów, a nanocząsteczki z róży wydobywają większy połysk oraz wygładzają włosy.

i Autor: Karolina Januszek Remington

Co ważne, produkty z tej serii wyposażone są w specjalną opcję - BotaniCare, które chroni włosy przed nadmierną temperaturą. Skutecznie stylizują je w niższej temperaturze 185°C, co zmniejsza ilość uszkodzeń. Hitem kolekcji Botanicals może okazać się suszarko-lokówka. To sprytne urządzenie, które sprawdzi się zarówno u domowych ekspertek od stylizacji jak i u totalnych amatorek. Posiada ono trzy stopnie nawiewu - lekki, mocny oraz nawie zimny to utrwalenia fryzury. Co ważne podczas układania włosów kabel zasilający nie plącze się, dzięki czemu proces suszenia staje się prostszy i przyjemniejszy. Suszarko-lokówka nie wyrywa włosów, a delikatnie je układa. Efekt utrzymuje się przez wiele godzin, a nasze kosmyki są wygładzone. W zestawie znajdziesz również nakładkę typu łopatka, która pomoże w tradycyjnych suszeniu włosów. Ten rodzaj końcówki bosko wygładza włosy, a nawet je prostuje. Może się okazać, że prostownica przestanie być potrzebna. Z kolei końcówka w typie koncentratora rewelacyjnie dosuszy włosy i nasady. Suszarko-lokówka z serii Botanicals marki Remington to urządzenie, które świetnie sprawdzi się podczas domowej stylizacji włosów.

i Autor: Karolina Januszek Remington

i Autor: Karolina Januszek Remington