To najlepsza fryzura dla eleganckich kobiet po 60-tce. Jest idealna na blond włosy. To synonim klasy i nowoczesności wiosną 2023

Najlepsza fryzura dla kobiet po 60-tce na blond włosy

Każda kobieta zgodzi się z tezą, że odpowiednio dobrana fryzura potrafi skutecznie odmłodzić twarz, ale także sprytnie zamaskować jej mankamenty. To właśnie uczesanie w dużej mierze nadaje naszej urodzie charakteru. Jedne cięcia znakomicie sprawdzą się na jasnych włosach, inne będą doskonale komponować się z ciemniejszymi pasmami. A jaka fryzura jest najlepsza dla kobiet po 60-tce na blond włosy? Styliści nie mają wątpliwości, że u kobiet dojrzałych na jaśniejszych pasmach świetnie prezentuje się modne pixie cut, czyli krótko wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze głowy i grzywką zaczesaną na bok. To nowoczesna wersja kultowego strzyżenia "na chłopaka". Ta fryzura jest idealna dla eleganckich kobiet po 60-tce , które chcą podążać za trendami, a do tego cenią sobie wygodę. Pixie cut to fryzura na blond włosy, która jest niesamowicie łatwa w stylizacji. Jednak należy pamiętać o regularnych wizytach w salonie fryzjerskim, gdyż odrastające pasma przestają się dobrze układać.

Czy będzie Ci pasować pixie - krótkie włosy?

Pixie cut to krótka fryzura, która niekoniecznie będzie pasować każdej kobiecie. Odsłania szyję i ramiona. Dlatego tę metamorfozę fryzur powinny przemyśleć panie, których kompleksem jest jedna z tych części ciała. Krótkie włosy zdecydowanie pasują kobietom o regularnych rysach twarzy, kształtnych głowach, przylegających uszach oraz szczupłych i długich szyjach. Ważne jest również dopasowanie pixie cut do kształtu twarzy. Włosy uniesione nad czołem wyszczuplą twarz i dobrze prezentują się u kobiet niskich i dojrzałych, gdyż dodają lekkości i modnego wyglądu. Krótka fryzura z asymetrycznie wystrzyżonymi pasmami jest idealne dla posiadaczek twarzy okrągłej. Z pewnością w najlepszej sytuacji są kobiety o owalnej twarzy. Im będzie pasować niemal każde uczesanie. Śmiało mogą postawić na pixie cut z grzywką lekko opadająca na oczy, która jest ostatnio hitem wśród gwiazd.

