Najlepsza fryzura dla kobiet o kwadratowej twarzy. Ta kobieta po 50-tce odważyła się na radyklaną zmianę. Nowa fryzura bije rekordy popularności!

Najlepsza fryzura do kwadratowej twarzy

Kobiety o kwadratowej twarzy doskonale wiedzą, że ciężko jest znaleźć fryzurę, która będzie im pasować. Kwadratowa twarz charakteryzuje się mocno zarysowaną żuchwą i niskim czołem. Podstawową zasadą w wyborze fryzury do kwadratowej twarzy jest maskowanie wyrazistej żuchwy. Zabieg ten ma na celu zachowanie odpowiednich proporcji twarzy. Z pewnością do kwadratowej twarzy nie pasują bardzo krótkie cięcia, włosy obcięte na prosto, fryzury dodające objętości, czy prosta grzywka. W ten sposób twarz staje się jeszcze bardziej kanciasta. W takim razie jakie fryzury są najlepsze dla kwadratowej twarzy? Lekkie, wycieniowane włosy złagodzą rysy twarzy i sprawią, że będzie ona wyglądała smuklej. Ważne jest również, aby w przypadku kanciastej twarzy zawsze robić przedziałek na boku. Fajnie sprawdza się w przypadku kwadratowej twarzy bob sięgający za żuchwę, czy asymetryczne cięcia.

Ta kobieta po 50-tce postawiła na modną w 2023 fryzurę dla kwadratowej twarzy

W sieci pojawiło się nagranie z obłędnej metamorfozy kobiet po 50-tce. Do niedawna nosiła długie pokręcone włosy w kolorze rudym. Przyzwyczajenie nie pozwalało jej na zmianę, gdyż wierzyła, że ta fryzura idealnie pasuje do wyrazistych rysów. W końcu jednak postawiła wszystko na jedną kartę i zdecydowała się zaufać fryzjerowi. Stylista szybko zadecydował, że długie włosy należy mocno skrócić i wycieniować. Dodał lekką grzywkę na bok. Efekt przerasta najśmielsze oczekiwania. Twarz optycznie się wysmukliła, a kobieta wygląda o 10 lat młodziej. Krótkie włosy z grzywką na bok to modna i nowoczesna fryzura, którą można stylizować na wiele sposobów, a do tego jest bardzo łatwa do ułożenia.

