Przepiękna metamorfoza blondynki po 50-tce. 10 lat młodsza bez skalpela. Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę i usunął żółty blond

Piękna metamorfoza fryzury u kobiety po 50-tce

Czasami wystarczy zmienić fryzurę, czy styl ubierania, aby odjąć sobie lat. Niestety wiele kobiet popełnia jeden podstawowy błąd w dbaniu o swój wygląd i kieruje się zasadą "odpowiednie do wieku", zamiast stawiać na to, co im pasuje do typu urody. Styliści są zgodni, że niektóre fryzury są dedykowane kobietom dojrzałym, gdyż mogą skutecznie odjąć lat. Tak było w przypadku jednej z klientek popularnego na Instagramie stylisty fryzur. Hüseyin Polat wykonał swojej 50-letniej klientce odmładzająca fryzurę, w której naprawdę wygląda obłędnie. Kiedy ta kobieta po 50-tce przyszła do jego salonu, miała odrost na kilka centymetrów, a do tego jej blond na włosach wyraźnie pożółkł. Fryzjer długo się nie zastanawiał i szybko wymyślił cięcie, którym wspaniale podkreślił naturalne piękno swojej klientki i sprawił, że cera zyskała zdrowego blasku.

Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę. Uśmiech nie schodził jej z twarzy

Hüseyin Polat to pochodzący z Turcji stylista fryzur, którego metamorfozy robią furorę w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie chwali się efektami swojej pracy. Jedną z jego klientek była kobieta po 50-tce. Kiedy siadła na fotelu fryzjerskim pragnęła, aby stylista uporał się z widocznym odrostem na jej włosach i pożółkłym blondem. - Czas na zmiany! - napisał w poście fryzjer. I spełnił oczekiwania swojej klientki. Postawił na odmładzającą fryzurę na włosach do ramion z grzywką. Do cery dobrał chłodny odcień ciemnego blondu, który fantastycznie zgrał się z karnacją 50-latki. Trzeba przyznać, że ta metamorfoza fryzury to strzał w dziesiątkę. Kobieta po 50-tce wygląda dzięki niej młodziej nawet o 10 lat.

